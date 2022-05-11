İşte göçmen düşmanı kesilen göçmen ünlüler!

Bugünlerde mülteci düşmanı kesilen sayısız ünlü ismin, kendilerinin de göçmen olduğu gerçeğini unuttuğunu belirten Ersin Ramoğlu, "Çoğu 'çan' sesine hayran, ezan sesine düşmandır. Cebrail ile gelen ayetlere inanmayanlar Azrail ile gelen ölüme teslim olacaklar nasılsa" ifadelerini kullandı. İşte Sabah gazetesindeki o yazı:

"Devlet, fırtınalı okyanusta yüzen bir gemiye benzer.

İşi hiç kolay değildir.

Çevremiz sabah komünist, öğlen Atatürkçü, ikindi mülteci düşmanı, akşam HDP'li, CHP'li, İP'li, PKK'lı ve gündüz tarikatçı görünümlü FETÖ'cülerle dolu.

Bu hızlı renk değişimi bukalemuna bile kafayı yedirtti.

Bunların işi gücü Türkiye'yi yakıp yıkarak ABD'ye teslim etmektir...

Ancak MİT eski MİT değildir, bunların nefes alışını bile izlemektedir.

Her gün efsanevi bir operasyona imza atması bundandır.

Yani meydan boş değildir, MİT'i kandırmak da kolay değildir.

Batı'nın Suriyeliler üzerinden Türkiye'ye tuzak kurduğu bilgisi MİT'te vardır.

Kendisi de muhacir olan Ümit Özdağ'ın bu tuzağı hazırlayan piyon olduğu bellidir.

Sinan Oğan gibi piyonlar ile CHP'li ve İP'liler Batı güdümlü bir merkezin emrindedir hatta içlerinde MOSSAD'a çalışan da vardır!

***

Bir Kafkas göçmeni olan Ümit Özdağ bu olayın provokatörüdür.

Yalan yanlış bilgilerle Suriyelilere yönelik ırkçı ve faşist söylemlerle Türkiye'ye tuzak kurulmasına öncülük etmektedir.

Milleti kışkırtmak için bir film bile çektirdi.

İngiltere'nin en büyük gazetelerinden biri olan Financial Times gündemini ırkçı-faşist Ümit Özdağ'a boşuna ayırmadı.

Batı, mülteciler üzerinden Türkiye'yi karıştırmak istiyor.

Ciddi bir istihbarat operasyonu ile karşı karşıyayız.

'Nefret siyaseti' güden muhacir takımı ise 'demokrasi', 'çevre', 'gençlik' 'Atatürk' ve 'vatan millet sakarya' gibi nutuklarla millete kanlı bir tuzak kurmak istiyorlar.

Girit, Selanik, Kafkas ve Bulgar göçmeni olan medya ve sanat dünyasının bazı aktörleri, yangına benzin döküyor.

Gezi ile olmadı, 'Suriyeli göçmenler üzerinden Türkiye'yi yakalım' diyorlar.

17-25 Aralık Yargı darbesi ile 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin failleri de bunlardı...

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Bu ekibin kökü dışarıdadır...

Bunlar ezan sesini sevmez, çan sesine bayılırlar.

'Atatürk istismarcısı' Yılmaz Özdil ile Emin Çölaşan Girit göçmenidir...

Çölaşan'ın, Turgut Özal'a yaptıkları ortadadır.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cem Yılmaz, Ahmet Necdet Sezer, Sezen Aksu ve Meral Akşener ise Selanik göçmenidir.

Sezen Aksu'nun babası, FETÖ'nün sağ koluydu.

Uğur Dündar, Bulgaristan göçmenidir.

Ümit Özdağ da CIA ajanı Enver Altaylı gibi Kafkas göçmenidir...

Muhacir olduğunu unutanlar, Suriyelileri yerden yere vuruyor.

DYP Erzurum milletvekili merhum Abdulmelik Fırat, Özdağ'ın faşist kafasını, yıllar önce Ali Kırca'ya anlatmıştı.

Hüsnü Mahalli Suriyeli, Şahan Gökbakar Balkan, Tarkan Bulgaristan, Sertab Erener, Mert Fırat, Murathan Mungan, Selin Şekerci ve Pınar Deniz ise Arap asıllıdır.

Hepsinin Suriyelilerle ilgili yalanları sosyal medyada cirit atıyor.

Çoğu 'çan' sesine hayran, ezan sesine düşmandır.

Cebrail ile gelen ayetlere inanmayanlar Azrail ile gelen ölüme teslim olacaklar nasılsa! (...)"