İşte Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi
İskoç Rangers UEFA Avrupa Ligi 3. Turu'nda deplasmanda Hollanda temsilcisi Willem II'yi 4-0 yenerek play-off turunda Galatasaray ile karşılaşacak.
Hollanda'da Koning Willem II Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Rangers 4-0 kazanarak play-off turunda Galatasaray ile eşleşti.
1 Ekim tarihinde oynanacak karşılaşmada yine seyircisiz ve tek maç usulüne göre oynanacak ve kazanan takım UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdıracak.
Karşılaşmanın başlama saati henüz netlik kazanmadı.
Galatasaray 2-0 kazandı
Türk Telekom Stadyumu'nda koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazananarak adını playoff turuna yazdırmayı başardı.