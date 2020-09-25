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Spor İşte Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi
Spor

İşte Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi

İskoç Rangers UEFA Avrupa Ligi 3. Turu'nda deplasmanda Hollanda temsilcisi Willem II'yi 4-0 yenerek play-off turunda Galatasaray ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 04:18:00 -
İşte Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi

Hollanda'da Koning Willem II Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Rangers 4-0 kazanarak play-off turunda Galatasaray ile eşleşti.

1 Ekim tarihinde oynanacak karşılaşmada yine seyircisiz ve tek maç usulüne göre oynanacak ve kazanan takım UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdıracak.

Karşılaşmanın başlama saati henüz netlik kazanmadı.

Galatasaray 2-0 kazandı

Türk Telekom Stadyumu'nda koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazananarak adını playoff turuna yazdırmayı başardı.

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