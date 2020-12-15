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Spor İşte futbol tarihinin en iyi 11'i
Spor

İşte futbol tarihinin en iyi 11'i

France Football dergisi, tarihin gelmiş geçmiş en iyi 11'ini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:20:00 - 2020-12-15 14:30:09
İşte futbol tarihinin en iyi 11'i

France Football dergisi, Avrupa'nın en iyi futbolcusuna verdiği Ballon D'or ödülü yerine bu yıl "tarihin gelmiş geçmiş en iyi 11'ini" belirledi.

Kadroda futbolu bırakmış veya aktif futbolculardan isimler yer aldı.

Dergi, dünyadan 140 gazetecinin oylarıyla bir rüya takım oluşturdu.

İşte France Football dergisinin belirlediği 'futbol tarihinin en iyi 11'i:

1- Lev Yashin

2- Cafu

3- Franz Beckenbauer

4- Paolo Maldini

5- Lothar Matthaeus

6- Xavi

7- Cristiano Ronaldo

8- Lionel Messi

9- Ronaldo Nazario

10- Diego Armando Maradona

11- Pele

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