İşte futbol tarihinin en iyi 11'i
France Football dergisi, tarihin gelmiş geçmiş en iyi 11'ini açıkladı.
France Football dergisi, Avrupa'nın en iyi futbolcusuna verdiği Ballon D'or ödülü yerine bu yıl "tarihin gelmiş geçmiş en iyi 11'ini" belirledi.
Kadroda futbolu bırakmış veya aktif futbolculardan isimler yer aldı.
Dergi, dünyadan 140 gazetecinin oylarıyla bir rüya takım oluşturdu.
İşte France Football dergisinin belirlediği 'futbol tarihinin en iyi 11'i:
1- Lev Yashin
2- Cafu
3- Franz Beckenbauer
4- Paolo Maldini
5- Lothar Matthaeus
6- Xavi
7- Cristiano Ronaldo
8- Lionel Messi
9- Ronaldo Nazario
10- Diego Armando Maradona
11- Pele