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Gündem İşte fonlanacak gazetecilerde aranan şartlar
Gündem

İşte fonlanacak gazetecilerde aranan şartlar

Gazeteci Yazar Hüseyin Gülerce, ABD tarafından 'fonlanacak gazetecilerde aranan şartlar'ı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 18:45:00 -
İşte fonlanacak gazetecilerde aranan şartlar

 yeniakit.com.tr 

Amerika'dan gelen paralarla Türkiye'de gazetecilik adı altında siyaseti dizayn etmeye çalışan medya kuruluşlarının listesine tepkiler çığ gibi büyüyor. 

Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Gazeteci Yazar Hüseyin Gülerce, 'fonlanacak gazetecilerde aranan şartlar'ı yazdı.

Hüseyin Gülerce, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Fonlanacak gazetecilerde aranan şartlar:
1. Erdoğan düşmanı olmak.
2. Cumhur İttifakı'na saldırmak.
3. Ekonominin çöktüğünü sürekli gündeme getirmek.
4. ABD'yi, Batı'yı eleştirmemek.
5. FETÖ'cülere sahip çıkmak.
6. Terörden bahsederken PKK dememek.
7. CHP-HDP işbirliğini savunmak

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