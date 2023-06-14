İşte fidye yazılımı saldırılarının en yaygın kaynakları

IT Security Economics raporuna göre, 2022 yılında şirketlerin %40'ından fazlası en az bir fidye yazılımı saldırısıyla karşı karşıya kaldı. KOBİ'ler kurtarma için ortalama 6 bin 500 dolar harcarken, işletmeler 98 bin dolar ödedi. Bu rakamlar, fidye yazılımı saldırılarının hala yaygın olduğunu ve herhangi bir şirketi herhangi bir zamanda vurabileceğini ortaya koyuyor.

Kaspersky’nin “Siber olayların doğası'nda yer alan istatistikler” başlığıyla yayınladığı olay müdahale analiz raporu, 2022 yılında Kaspersky uzmanları tarafından incelenen fidye yazılımı saldırılarının neredeyse %43'ünün kamuya açık uygulamalardan yararlanma ile başladığını, bunu sırasıyla %24 ve %12 ile daha önce güvenliği ihlal edilmiş kullanıcı hesaplarından alınan verilerin ve kötü amaçlı e-postaların izlediğini gösteriyor. Saldırganların amacı haraç almak veya veri şifrelemek değil, kişisel verilerin, fikri mülkiyetin ve diğer hassas bilgilerin madenciliğini yapmak olarak öne çıkıyor.

Vakaların çoğunda, bilinen kimlik bilgileri zaten tehlikeye atılmıştı ve günlük rotasyon politikaları nedeniyle suç keşfedildiğinde analiz edilecek hiçbir iz kalmamıştı. Bu nedenle bu verilerin nasıl sızdırıldığını araştırmak mümkün değildi.

Rapor ayrıca, en uzun süren fidye yazılımı saldırılarının kamuya açık uygulamaların istismarıyla başladığını ve bunların %2'sinden biraz fazlasının bir yıl ve daha uzun sürdüğünü ortaya koydu.

Şifreler, yazılım açıkları ve güvenlik sorunları, saldırganlar için ilk erişim vektörleri

Kaspersky Global Acil Durum Müdahale Ekibi Başkanı Konstantin Sapronov, şunları söyledi: "Şifreler, yazılım açıkları ve sosyal mühendislikle ilgili devam eden güvenlik sorunları, saldırganlar için ilk erişim vektörleri haline geliyor ve onlara fidye yazılımı faaliyetlerini gerçekleştirmek için sayısız yol sağlıyor. Bu tür faaliyetlerin potansiyelini en aza indirmek için işletmelerin bir parola politikası oluşturması ve kontrol etmesi, yama yönetimi yapması, çalışanların farkındalığını artırması ve düzenli olarak korsan sitelere karşı önlemler alması büyük önem taşıyor."

Fidye yazılımı tehditlerinden korunmak için yapılması gerekenler

Kaspersky uzmanları, işletmeleri olası fidye yazılımı tehditlerinden korumak için şunları öneriyor:

Düzenli sistem yedeklemeleri yapın ve mümkünse kayıtlı verileri kurumsal BT ağına bağlı olmayan cihazlarda tutun. Bu, tüm ağın tehlikeye girmesi durumunda bilgileri güvende tutacaktır.

Kritik güvenlik güncellemelerinin yanı sıra işi kolaylaştırabilecek özellikler sağlamak için işletim sistemi veya iş yazılımında güncellemeleri uygulayın.

Kurumsal hizmetlere erişmek için güçlü parolalar, uzak hizmetlere erişmek için çok faktörlü kimlik doğrulama kullanın.

Kimlik avı e-postaları, şüpheli web siteleri veya resmi olmayan kaynaklardan indirilen yazılımlar gibi potansiyel tehditleri özetleyerek karşılaşabilecekleri çeşitli siber güvenlik tehditleri hakkında çalışanlarınızı bilgilendirin. Personelin tetikte olmasını sağlamak için Kaspersky Security Awareness gibi interaktif eğitimleri ve testleri uygulamayı değerlendirin.

Siber suçlular nihai hedeflerine ulaşmadan önce saldırıyı erken aşamalarda tespit etmek ve durdurmak için Kaspersky Incident Response, Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert veya Kaspersky Managed Detection and Response gibi hizmet ve çözümleri kullanın.

Kapsamlı bir güvenlik görünümü sunmak ve mevcut tehditleri anında tespit edip karşı koymak için uç nokta, ağ ve bulut verileri de dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarından telemetri toplayan genişletilmiş tespit ve yanıt çözümleri uygulayarak siber güvenlik araçlarının kullanımını optimize edin.

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