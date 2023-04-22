"İşte feraset, işte fazilet, işte strateji, işte adam gibi adamlık"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun "Masa'yı dağıtmak kurgulanmış bir stratejiydi" şeklindeki akla ziyan çıkışını değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, söz konusu çıkışı fena ti'ye aldı. Altınok, yazısında şunları kaydetti:

"İyi Parti'li Musavvat Dervişoğlu, Meral Akşener'in masadan kalkmasına "İktidarın algoritmasını bozmak için kurgulanmış ve planlanmış bir stratejiydi" demiş.

Vay be demek Meral Hanım zoraki olarak bile gülümseyememesi falan hepsi rolmüş. Televizyonlarda saatlerce verdiği mülakatlarda "hayatımda yemediğim hakareti yedim, üzüldüm" derken hep yalan söylemiş.

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Aytun Çıray'ın "Baraj altına indik" demesi, Yavuz Ağıralioğlu'nun ve diğerlerin istifası hep film icabıymış.

Algoritması bozulan iktidar gibi görünmüyor ama ne diyelim, yersen."