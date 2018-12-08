THY- Euroleague
0553 313 94 23

İşte Fenerbahçe'nin yeni Josef de Souza'sı! Thiago Mendes

Ara transfer döneminde kadrosuna ön libero takviyesi yapması planlayan Fenerbahçe, Fransa Lig 1 takımlarından Lille'de forma giyen Thiago Mendes'e kanca attı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 03:55
İşte Fenerbahçe'nin yeni Josef de Souza'sı! Thiago Mendes

Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr- Josef de Souza'nın boşluğunu bir türlü dolduramayan Fenerbahçe ara transfer döneminde sürpriz bir isme yöneldi.

Yeni Josef Fransa'dan!

Josef de Souza'nın takımdan ayrılmasının ardından ön libero mevkisinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe ara transfer dönemi öncesi bazı futbolcular üzerinde nabız yoklamaya devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin kurmayları Fransa 1.Lig takımlarından Lille'de top koşturan Brezilyalı Thiago Mendes'i gündemine aldığı iddia edildi. Fenerbahçe scout ekibinin yönetime yeni Josef'imiz olur dediği Mendes hakkında raporu sunduğu öğrenildi.

Kiralık formülü teklif edilecek!

Ali Koç ve kurmaylarının Lille yönetimine kiralama teklifi sunacağı belirtilirken oyuncuya Bundesliga ekibininde talip olduğu kaydedildi. Mendes bu sezon 14 karşılaşmada forma giyerken 1 kez de fileleri havalandırmayı başardı.

Kaynak:Yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 03:55
  1. Fenerbahçe
  2. Thiago Mendes
  3. Josef De Souza
  4. Lille
  5. Fransa Ligue 1
  6. Brezilya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Poşetten Messi forması giyen Afganistanlı Murtaza'nın hikayesi
    1. Poşetten Messi forması giyen..
    2. Komşu ülke polis kurşunuyla ölen genci..
    3. Trump Genelkurmay Başkanı adayını..
    4. İşte Fenerbahçe'nin yeni Josef de..
    5. Vali yardımcısı trafik kazasında..
    6. Fatih’te 5 katlı binada yangın
    7. Ali Ece: Beşiktaş'a Larin'i kim önerdi?
    8. İşte Seleznyov'un yeni takımı! Süper..
    9. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    10. Galatasaray aradığı forveti Çin'de..
    11. Filistin ile Fransa arasında..
    12. Yemenli taraflar arasında esir ve..
    13. Çalınan iş makinesi ormanlık alanda..
    14. Emniyet ekiplerinden "guten morgen"..
    15. Fransa Başbakanı Philippe sarı..
    16. Keçi 20 bin euro'sunu yedi, çiftçi..
    17. Washington Post'tan Amerikan toplumuna..
    18. Huawei CFO'su sahtekarlıkla suçlandı
    19. Eşinin hafıza kaybını fırsata çevirdi:..
    20. FED'in önemli isminden büyüme ve faiz..
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    Sürücüler dikkat! Aracında bulunduranlara büyük ceza geliyor
    Sürücüler dikkat! Aracında bulunduranlara büyük ceza geliyor