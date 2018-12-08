İşte Fenerbahçe'nin yeni Josef de Souza'sı! Thiago Mendes

Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr- Josef de Souza'nın boşluğunu bir türlü dolduramayan Fenerbahçe ara transfer döneminde sürpriz bir isme yöneldi.

Yeni Josef Fransa'dan!

Josef de Souza'nın takımdan ayrılmasının ardından ön libero mevkisinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe ara transfer dönemi öncesi bazı futbolcular üzerinde nabız yoklamaya devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin kurmayları Fransa 1.Lig takımlarından Lille'de top koşturan Brezilyalı Thiago Mendes'i gündemine aldığı iddia edildi. Fenerbahçe scout ekibinin yönetime yeni Josef'imiz olur dediği Mendes hakkında raporu sunduğu öğrenildi.

Kiralık formülü teklif edilecek!

Ali Koç ve kurmaylarının Lille yönetimine kiralama teklifi sunacağı belirtilirken oyuncuya Bundesliga ekibininde talip olduğu kaydedildi. Mendes bu sezon 14 karşılaşmada forma giyerken 1 kez de fileleri havalandırmayı başardı.

Kaynak:Yeniakit.com.tr