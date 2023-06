İşte Fenerbahçe'nin sezon istatistikleri!

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu 80 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, rakip filelere 87 gol attı. Sezon içerisinde 11 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisi de yakalayan sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda ise galibiyet alamadı.

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon golcü takım özelliği ile farklı bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, derbilerde aldığı yenilgilerle ise şampiyonluğu kaptırdı. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK takımlarından ligin ikinci yarısında hükmen (3-0) galip ayrılan Kanarya, 36 maçta 25 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet elde ederek sezonu 80 puanla ikinci sırada tamamladı. Rakip filelere 87 gol sığdıran Fenerbahçe, kalesinde ise 42 gol gördü. İç sahada 41 puan toplayan sarı-lacivertliler, deplasmanda 39 puan elde etti. Jesus'un takımı, 17 ile 35. haftalar arasında dış sahada 9 galibiyet, 2 beraberlik alarak deplasmanda 11 maçlık yenilmezlik serisi yaşadı.



Gol kralı Valencia

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Sezonun ilk 3 maçında ikişer gol bularak iyi bir ivme yakalayan Valencia, 1 kez hat-trick yaparken, 1 maçta da ağları 4 kez sarstı. 31 Süper Lig maçında 29 gole imza atarak gol kralı olan Valencia, 12 yıl sonra sarı-lacivertli formayla gol krallığı yaşayan isim oldu.

Takımın bir diğer forveti Michy Batshuayi, 12 golle takımın en golcü ikinci ismi olurken, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joao Pedro ve Diego Rossi 4’er golle sarı-lacivertlilere gol katkısında bulundu. Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu ve Miha Zajc da ligde 3’er gole imza attı.



En çok görev alanlar Rossi, Ferdi ve Szalai

Fenerbahçe’nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, 33 lig maçında görev yaptı. Jorge Jesus’un en çok forma verdiği diğer isimler Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu olurken, iki futbolcu 32 lig maçında sahada yer aldı. Orta sahanın değişmez isimlerinden Willian Arao ve takımın forveti Enner Valencia ise 31 maçta yeşil çime ayak bastı.



29 farklı oyuncu forma giydi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu sezon ligde 18’i yabancı 11’i yerli toplam 29 oyuncuya forma şansı verdi. Takımın en deneyimlisi 33 yaşındaki Enner Valencia olurken, 18 yaşındaki Arda Güler, süre alan en genç futbolcuydu. Arda, oynadığı 20 karşılaşmada 4 gol, 4 asiste imza attı.



6 futbolcu kırmızı kart gördü

Fenerbahçeli futbolcular bu sezon gördüğü kırmızı kartlarla da sezona damga vurdu. Sarı-lacivertlilerde 2'si İrfan Can Kahveci’ye olmak üzere 6 oyuncu kırmızı kart gördü. Enner Valencia (Konyaspor), Michy Batshuayi (Sivasspor), Joao Pedro (Giresunspor), Miguel Crespo (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci (Galatasaray ve Sivasspor) ve Luan Peres (Galatasaray) hakemler tarafından oyundan ihraç edilen futbolcular oldu.



Derbi galibiyeti alamadı

Sarı-lacivertliler, bu sezon ezeli rakipleriyle oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamadı. Galatasaray’a iki maçta da 3-0’lık skorlarla mağlup olan Kanarya, Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, sahasında 4-2 kaybetti. Fenerbahçe, böylelikle tarihinin en kötü derbi performanslarına imza attı.