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Ekonomi İşte Fed'in kararı sonrası dolarda son durum
Ekonomi

İşte Fed'in kararı sonrası dolarda son durum

Dün dolar 8.56-8.58 TL aralığında bir seyir izledi. Fed'in karar ve açıklaması da önemli bir harekete yol açmadı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 08:48:00 -
İşte Fed'in kararı sonrası dolarda son durum

Dün akşam Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit tuttu. Fed aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programının da devam etmesine karar verdi. Karar metninde ''Varlık alım programını yönlendiren hedefler üzerinde ilerleme önümüzdeki toplantılarda daha fazla değerlendirilecek'' denildi.

Açıklamanın ardından dolar/TL 8.56'dan 8.57'nin üzerine çıktı. Ancak ardından yeniden düşüşe geçti.

Dolar yeni güne de 8.55 liradan başladı.

Dünyada ve Türkiye'de son günlerde piyasa ekonomik veriler kadar yeniden koronavirüs verilerini takip etmeye başladı. Özellikle delta varyantıyla beraber vaka sayılarının artışa geçmesi birçok ülkede yeni tedbirler alınması ihtimalini doğuruyor.

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