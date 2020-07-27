İşte Falcao'nun yeni adresi! Forması bile hazır
ABD'de David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami Kulübü, Radamel Falcao formalarını satışa sunması transfer iddialarını güçlendirdi.
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami kulübü, Radamel Falcao formalarını Florida mağazalarında satışa sundu.
Formaları satın alan taraftarlar, takımlarının antrenman yaptıkları tesise Falcao formalarını giyerek geldi.
Falcao, geçen günlerde de Inter Miami'nin Instagram sayfasını takibe alıp paylaşımları beğenmişti.