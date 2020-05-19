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Ekonomi

İşte faiz tuzağının resmi 10 bin al, 20 bin öde

Özel bankalar başlattıkları kredi kampanyaları ile vatandaşları faiz tuzağına çekmeye çalışıyorlar.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:02:00 -
İşte faiz tuzağının resmi 10 bin al, 20 bin öde

 Akit  Ekonomi 

Aylık yüzde 0.96, yıllık da yüzde 12.24 maliyet oranıyla ihtiyaç kredisi teklif eden bankalar, kredi için başvuranlardan ballı kâr elde ederken 10 bin lira kredi çeken bir vatandaş, 5 yılın sonunda iki misli ödeme yapmak zorunda kalıyor.

Uyanık olun

60 ay vadeli 15 bin liralık kredinin geri ödeme tutarının 30 bin lirayı bulduğunu belirten tüketici derneklerinin yetkilileri, “Halkımız uyanık olmalı. Faizcilere aldanmamalı, borçlanmamalı” uyarısında bulunuyorlar. Bankaların içi boş vaatlerine kanılmaması gerektiğini vurgulayan aynı yetkililer, “Süslü cümlelere, SMS’lere ve maillere itibar edilmemeli. Kredi tercihinde dikkatli olunmalı, mutlaka ve mutlaka maliyet araştırması yapılmalı” ifadelerini kullanıyorlar.

 Kredi muslukları açılmalı

Özel finans kurumlarınca uygulanan yüksek kredi faiz oranları üretici ve ihracatçı firmaları da sıkıntıya sokuyor. Bu firmaların yöneticileri, her platformda “Hayatta kalabilmemiz, faaliyetlerimize devam edebilmemiz için kredi muslukları açılmalı, likiditeye erişimimiz kolaylaşmalı” çağrısı yapıyorlar.

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