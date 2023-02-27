İşte "Evim Yuvan Olsun" kampanyasının detayları
Evim Yuvan Olsun kampanyasıyla evini kaybeden depremzedelere, evlerine kavuşana kadar, yuva kuruluyor.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin yaralarını hep beraber sarmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Evim Yuvan Olsun kampanyası başlatıldı.
Peki kampanya süreci nasıl işliyor?
1- Ev sahibi, yönlendirilen emlak sitelerinde başvuru formunu doldurur.
2- Başvuruyu alan emlak sitesi, ev sahibi ile iletişime geçerek bilgileri doğrular.
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3- Emlak siteleri doğrulanmış bilgileri ilgili kamu birimine iletir.
4- Kaymakamlık yetkilileri evi ziyaret ederek uygunluk tespiti yapar.
5- Kaymakamlık, evini bedelsiz tahsis edenler ile "ödünç sözleşmesi", evini indirimli fiyatla kiralayanlar ile "kira sözleşmesi" imzalar.
6- Depremzedeler engelli, yaşlı gibi dezavantajlı bireylerin yer aldığı ailelere öncelik tanınarak ilgili evlere yerleştirir.
7- Süre bitiminde kaymakamlık konutu ev sahibine teslim eder.
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