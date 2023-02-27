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Gündem İşte "Evim Yuvan Olsun" kampanyasının detayları
Gündem

İşte "Evim Yuvan Olsun" kampanyasının detayları

Evim Yuvan Olsun kampanyasıyla evini kaybeden depremzedelere, evlerine kavuşana kadar, yuva kuruluyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 12:44:00 -
İşte "Evim Yuvan Olsun" kampanyasının detayları

Türkiye Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin yaralarını hep beraber sarmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Evim Yuvan Olsun kampanyası başlatıldı.

Peki kampanya süreci nasıl işliyor?

1- Ev sahibi, yönlendirilen emlak sitelerinde başvuru formunu doldurur.

2- Başvuruyu alan emlak sitesi, ev sahibi ile iletişime geçerek bilgileri doğrular.
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3- Emlak siteleri doğrulanmış bilgileri ilgili kamu birimine iletir.

4- Kaymakamlık yetkilileri evi ziyaret ederek uygunluk tespiti yapar.

5- Kaymakamlık, evini bedelsiz tahsis edenler ile "ödünç sözleşmesi", evini indirimli fiyatla kiralayanlar ile "kira sözleşmesi" imzalar.

6- Depremzedeler engelli, yaşlı gibi dezavantajlı bireylerin yer aldığı ailelere öncelik tanınarak ilgili evlere yerleştirir.

7- Süre bitiminde kaymakamlık konutu ev sahibine teslim eder.

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