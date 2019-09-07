İşte EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda alınan sonuçlar! EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 5. haftası oynanan 9 karşılaşma ile devam etti.

EURO 2020 Elemeleri'nin 5. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı. Öne çıkan mücadelede Almanya, Hollanda'yı konuk etti. Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Babel, sahaya ilk 11'de çıktı. Hollanda, Frenkie de Jong'un 59, Tah'ın (kendi kalesine) 66, Malen'in 79 ve Wijnaldum'un 90+1'inci dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı. Gollerini 9. dakikada Gnabry ve 73. dakikada penaltıdan Kroos'un attığı Almanya, C Grubu'ndaki 4. maçında ilk yenilgisini aldı. Elemelerin 5. haftası, bugün A, B ve H gruplarında oynanacak 7 maçla sona erecek. H Grubu'ndaki 5. maçına çıkacak Türkiye, 21.45'te Andorra'yı ağırlayacak. Sonuçlar şöyle: C Grubu Estonya-Belarus: 1-2 Almanya-Hollanda: 2-4 E Grubu Galler-Azerbaycan: 2-1 Slovakya-Hırvatistan: 0-4 G Grubu Slovenya-Polonya: 2-0 Avusturya-Letonya: 6-0 I Grubu Kıbrıs Rum Kesimi-Kazakistan: 1-1 İskoçya-Rusya: 1-2 San Marino-Belçika: 0-4

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