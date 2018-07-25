İşte eski Bakan Naci Ağbal'ın yeni görevi

Cumhurbaşkanı başdanışmanlık ve bakan yardımcılıklarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan çok sayıda atama kararında en dikkat çekici isim Strateji ve Bütçe Başkanlığına getirilen isim oldu.

Maliye eski Bakanı Naci Ağbal yayımlanan son kararnameyle Strateji ve Bütçe Başkanlığına getirildi.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞININ GÖREVİ

Cumhurbaşkanlığına bağlı olan Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program (OVP), Orta Vadeli Mali Plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programıyla sektörel plan ve programları, ilgili kamu idareleriyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlamak ve makro dengelerini oluşturmak için kurulmuştu.