İşte Ergenekon'un avukatı karşınızda! Hortumcu Uzan'ın avukatlığını yapıyor

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Hortumcu Cem Uzan ile Hakan Uzan, TMSF tarafından el konulan şirketlerini satın 60 firma ve kişiye, Fransa'da 69 milyar euroluk tazminat davası açtı.

Uzanların darbeci generalleri savunan avukatı Celal Ülgen, hortumculara "iş insanı" diyen Oda TV'ye konuştu.

Hortumcuyu 'milli sermaye' ilan etti!

TMSF'nin yönetimine el koyduğu hortumcu Uzanlara ait şirketlerin mallarını satın alan kişilere, "dolandırıcılık ve haksız kazanç elde etme suçlamaları" yöneltiliyor.

Hortumcu Uzanları "milli sermaye" ilan eden darbecilerin avukatı Ülgen, TMSF'nin Uzanların şirketlerine el koymasını, "Milli sermayeye vurulan ilk kelepçe." diyerek yorumladı. Bir dönem darbecileri savunan Ülgen, bugün de hortumcuları şu ifadelerle savundu:

Geldiğimiz aşamada Türkiye'nin 17 Mayıs'a kadar mahkemenin istediği konularda bir yanıt vermesi gerekmektedir. Bu yanıt verilmezse ya da yeterli görülmezse Türkiye açısından tahkim davasından aleyhte bir karar çıkabilir.

Uzanlar davası aslında milli sermayeye vurulan ilk kelepçe ve hoyratça bir mala çökme işlemidir. TMSF'nin uzanlara karşı tavrı ile diğer batık bankalara karşı tavrı farklıdır.

Bugün geldiğimiz aşamada Türkiye'nin 17 Mayıs'a kadar mahkemenin istediği konularda bir yanıt vermesi gerekmektedir. Bu yanıt verilmezse ya da yeterli görülmezse Türkiye açısından tahkim davasından aleyhte bir karar çıkabilir.