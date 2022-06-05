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Gündem İşte Erdoğan'ın bahsettiği sürtük!
Gündem

İşte Erdoğan'ın bahsettiği sürtük!

Başını CHP'nin çektiği muhalefet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi isyanındaki provokatörler hakkındaki sözlerini tüm vatandaşlara söylenmiş gibi servis etmeye çalışsa da, kamuoyu neyin ne olduğunu unutmadı. Özellikle eylemler sırasında halka para dağıtarak örgütlemeye çalışan provokatör tekrar akıllara geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 08:57:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gezi parkı eylemcileriyle ilgili sert sözler kullanan Erdoğan, "Tarihimize 'Gezi Olayları' adıyla bir ihanet, bir utanç, bir vandallık vesikası olarak geçen hadiselerin 9. yılındayız. Olaylar, Gezi Parkı'ndaki bir kaç ağacın kesildiği iddiasıyla alevlendirilmişti. Düşünün, Dolmabahçe Cami'nin içinde bu eşkıyalar bu teröristler caminin içini pislemişti. Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber." demişti.

Erdoğan'ın sözleri sonrası muhalifler ortalığı ayağa kaldırdı. Provokatörleri savunan Millet İttifakı cephesi, Erdoğan'ın sözlerini tüm vatandaşlara söylenmiş gibi lanse etti.

Sosyal medyada muhaliflere tepki gösteren vatandaşlar, gezici isyancıların rezilliklerini hatırlattı. Özellikle para dağıtarak halkı örgütleyen kadın tekrar gündem oldu. O görüntüleri paylaşan bir vatandaş, "Alman ajanlarından aldıkları 3-5 bira parası karşılığında kaldırım taşlarına kadar söküp, esnafın dükkanlarını yağmaladılar, ayakkabılarla cami basıp, içeride içki içtiler. Bunlar ne vatansever, ne de barışçı. Bunlar reisin de dediği gibi sürtük!" diye yazdı.

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Yorumlar

Mehmet

Sürtük lafı bile çok az gelir. Tam bir f........ biri.

Ragıp

Sürtüklük yaparken bişey yok. Sürtük denince havalanıyor. Bakın ki kafa bomboş.
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