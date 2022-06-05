İşte Erdoğan'ın bahsettiği sürtük!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gezi parkı eylemcileriyle ilgili sert sözler kullanan Erdoğan, "Tarihimize 'Gezi Olayları' adıyla bir ihanet, bir utanç, bir vandallık vesikası olarak geçen hadiselerin 9. yılındayız. Olaylar, Gezi Parkı'ndaki bir kaç ağacın kesildiği iddiasıyla alevlendirilmişti. Düşünün, Dolmabahçe Cami'nin içinde bu eşkıyalar bu teröristler caminin içini pislemişti. Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber." demişti.

Erdoğan'ın sözleri sonrası muhalifler ortalığı ayağa kaldırdı. Provokatörleri savunan Millet İttifakı cephesi, Erdoğan'ın sözlerini tüm vatandaşlara söylenmiş gibi lanse etti.

Sosyal medyada muhaliflere tepki gösteren vatandaşlar, gezici isyancıların rezilliklerini hatırlattı. Özellikle para dağıtarak halkı örgütleyen kadın tekrar gündem oldu. O görüntüleri paylaşan bir vatandaş, "Alman ajanlarından aldıkları 3-5 bira parası karşılığında kaldırım taşlarına kadar söküp, esnafın dükkanlarını yağmaladılar, ayakkabılarla cami basıp, içeride içki içtiler. Bunlar ne vatansever, ne de barışçı. Bunlar reisin de dediği gibi sürtük!" diye yazdı.