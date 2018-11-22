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İşte Erdoğan ve Bahçeli'nin anlaştığı maddeler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Külliye'de MHP Lideri Bahçeli ile yaptığı ittifak görüşmesi sonrası Ankara'da kulis faaliyetleri başladı. Bu kulislerin ardındani, AK Parti-MHP ittifakı ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

22 Kasım 2018 Perşembe 15:25
İşte Erdoğan ve Bahçeli'nin anlaştığı maddeler!

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili Ankara'dan kulisler gelmeye başladı.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında gerçekleşen görüşme sonrası kulislerde konuşulan ittifak senaryolarını paylaştı.

İşte Dicle Canova'nın kulis bilgileri:

MHP'den 3 büyükşehirde AK Parti'ye destek

Üç büyükşehirde mutabakat olduğu kulislerde konuşuluyor. İstanbul'dan Binali Yıldırım, Ankara'dan Mehmet Özhaseki, İzmir'den Nihat Zeybekci'nin aday gösterileceği yönünde beklenti büyük. MHP bu üç büyükşehirde aday çıkarmayarak AK Parti'ye destek verecek deniyor.

4 ilde hassasiyet

Bunun dışındaki iller için net bir sayı konuşulmadığı ama üzerinde çalışılacak iller arasında MHP'nin hassasiyet gösterdiği Manisa, Mersin, Osmaniye'nin olduğu ayrıca Balıkesir için de işbirliği aranacağı kulislerde konuşuluyor. Bu illerde anketlere bakılacak. Buralardaki sonuçlara göre hangi partinin aday göstereceği netleşecek.

Adana net değil

Adana da önemli... MHP bir önceki yerel seçimde aldığı belediye başkanlığını korumak istiyor. Ancak AK Parti için de kritik bir il. Genel seçimde yüksek bir oy oranı alınmıştı. MHP Hüseyin Sözlü'yü aday göstereceğini çok önce ilan etti. Adana konusunda nasıl bir karar çıkacak henüz belli değil.

İlçelerde de işbirliği

Bazı ilçelerde de işbirliği olacak. Mesela Ankara'da Etimesgut ve Polatlı'yı MHP'ye bırakılabilir deniyor. Bir de Alanya'da MHP adayı üzerinden işbirliği olabileceği kulislerde konuşuluyor.

Genel başkan yardımcıları ittifak çalışmalarını yürütecek

Tüm bunlar iki partinin genel başkan yardımcıları Sadir Durmaz ve Mehmet Özhaseki'nin yapacağı çalışmalarda netleşecek. Sadir Durmaz'ın MHP'nin kampı nedeni ile Antalya'ya gitmesinden dolayı görüşmenin hafta başında gerçekleşmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 15:25
  1. Osmaniye
  2. Manisa
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Mersin
  6. Balıkesir
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. Adana
  10. Recep Tayyip Erdoğan
  11. Devlet Bahçeli
  12. AK Parti
  13. MHP
  14. Yerel seçimler
  15. ittifak
  16. Cumhur İttifakı

YORUM YAZ

  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ27 dk önce
    yanlışsam duzeltin.bu iki genel başkanda daha 20 gun önce.yerel seçimlerde ittifak yok.herkes kendi adayıyla girecek dendi.ya videoları var.gunlerce haberleri yapıldı.ama şimdi ise ittifak yaapacaz deniyor.bunlar tarihe nasıl hesap verecek. böyle birşeyi nasıl yaparlar.nasıl laflarını yutarlar der insanlar.tarih ve siyaset bunu unutmaz. cok yazık yaa.dik duruş filan hikayeymiş.siyasette omurga filan olmuyormuş .dik duruş olmuyormuş.eger bu ittifak olursa bizle alay ediyorlar diye duşunurum.
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