İşte Erdoğan liderliği! Eseri rekor üzerine rekor kırıyor

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi, D-100 ve D-750 yolları, Ramazan Bayramı tatili boyunca tatilciler tarafından yoğun olarak kullanıldı. Bayram tatili boyunca ara tatil ve Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan 14 Nisan ile 24 Nisan arasındaki 10 günlük süreçte Bolu’dan 1 milyon 67 bin 910 araç geçti.

Güzergahta zaman zaman trafikte aksaklıklar yaşansa da, tatilciler genel itibariyle Bolu’yu rahat bir şekilde geçti.

Bayram tatili boyunca TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu üzerinde trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan trafik ve Karayolları ekipleri, 24 saat boyunca görev yaptı.

Bolu Dağı Tüneli

1987'de proje haline getiren Bolu Tüneli'nin serüveni Turgut Özal'ın başbakanlığında başladı. Temeli Süleyman Demirel'in başbakan olduğu 1992'de atılan projenin tamamlanması için bugüne kadar Turgut Özal, Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan başbakan olarak görev yaptı.

Bolu Tüneli'nin projelendirilmesinden bugüne kadar ise Safa Giray, Cengiz Altınkaya, Hüsamettin Örüç, Onur Kumbaracıbaşı, Mustafa Yılmaz, Halil Çulhaoğlu, Erman Şahin, Tunç Bilget, Adnan Keskin, Mehmet Keçeciler, Cevat Ayhan, Yaşar Topçu, Ali Ilıksoy, Koray Aydın, Abdulkadir Akcan, Zeki Ergezen ve Faruk Özak Bayındırlık Bakanı olarak görev yaptı.

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