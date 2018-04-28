İşte enginarın iyi geldiği hastalıklar

KALP HASTALIKLARI:

Kanserle mücadelede etkili bir besin olan enginar, kalp sağlığı için de faydalıdır. Enginar yapraklarında bulunan bazı maddelerin kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürdüğü ve iyi kolesterol (HDL veya omega-3 yağ asidi) seviyelerini artırdığı bilinmektedir.

TANSİYON:

Potasyum vücutta organ sistemleri üzerinde sayısız etkisi olan temel minerallerden biridir. Potasyum, aşırı sodyumun neden olduğu etkileri azaltmaya yardımcı olur ve kan basıncını düzenler. Damar genişletici olarak hareket eden potasyum, hipertansiyon ilacı kullananlarda potasyum eksikliğinin neden olduğu etkilerini önlemeye yardımcı olur. Kan basıncı ve diyabetle bağlantılı komplikasyonları önlemek için de enginar tüketimi doktorlar tarafından teşvik edilmektedir.

KARACİĞER SAĞLIĞI:

Enginar geleneksel olarak yüzyıllardır karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir bitkidir. İçerdiği sinarin ve silymarin isimli maddeler ile karaciğer sağlığını geliştirir ve toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Hasarlı karaciğer hücrelerinin onarımını teşvik eder. Aşırı alkol tüketimi sonrasında, kandaki toksinlerin vücuttan hızlı bir şekilde atılmasını sağlar ve alkol sonrası şikayetlerin azaltılmasına yardımcı olur.

DOĞUM KUSURLARI:

Enginar bulunan folik asit düzeyi yeni doğanlarda meydana gelen nöral tüp defektleri önlemeye yardımcı olur. Nöral tüpün kapanma işleminin düzgün gerçekleşmesi için belirli miktarda folik asit gerekir. Bu yüzden folik asit gebelik dönemindeki beslenmenin önemli bir parçasıdır.