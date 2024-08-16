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Ekonomi İşte en uygun otomobiller! 1 milyondan ucuza alabileceğiniz 10 otomobil
Ekonomi

İşte en uygun otomobiller! 1 milyondan ucuza alabileceğiniz 10 otomobil

Yeniakit Publisher
2024-08-16 21:07:00 -
İşte en uygun otomobiller! 1 milyondan ucuza alabileceğiniz 10 otomobil

Türkiye’de satılan en ucuz otomobil modelleri hangisi? 1 milyon liranın altında kaç tane otomobil var?

Dolar kuru ve yüksek vergi oranlarının bir araya gelmesiyle otomobil almak git gide zorlaşıyor. Peki 1 milyon liranın altında olan otomobil markaları ve modelleri hangisi? Türkiye’de satılan en ucuz otomobil modellerini sizler için derledik.

FİAT PANDA

Fiat Panda Türkiye’de satılan en ucuz otomobil markası ve modeli oldu. Ağustos ayı itibariyle 830.900 liradan satılıyor.

DACIA SPRING

Dacia Spring uygun fiyatıyla ülkemizde en çok tercih edilen modellerden olmaya devam ediyor. Ağustos ayı itibariyle başlangıç fiyatı 892.000 lira oldu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

HYUNDAİ i10

Sevilen Hyundai i10 modeli 905.000 liradan satılıyor. i10 uygun fiyatıyla tercih edilen modeller arasında yer alıyor.

CITROEN C3

Citroen’in sevilen c3 modeli Ağustos ayı başlangıç fiyatıyla 963.000 liradan satılıyor.

MITSUBİSHİ SPACE STAR

Mitsubishi Space Star 964.000 liradan satılıyor.

FİAT EGEA SEDAN

Fiat Egea sedan modeli 969.000 liradan satılıyor.

HYUNDAI I20

Hyundai i20 985.000 modeli Ağustos ayı itibariyle 985.000 lira oldu.

KIA PİCANTO

Kia Picanto Ağustos ayı itibariyle 995.000 liradan satılıyor.

OPEL CORSA

Ülkemizde oldukça tercih edilen Opel Corsa Temmuz ayı fiyatını koruyor. Ağustos’ta da 995.000 liradan satılan Corsa 1 milyonun altında satılan modeller arasında yerini korumaya devam ediyor.

FİAT 500

Fiat 500 modeli de 1 milyon liranın altında satılarak Ağustos ayında da uygun fiyatlı otomobiller listesinde yerini koruyor. 997.900 liradan satışa sunulan Fiat 500 ülkemizde tercih edilmeye devam edecek gibi görünüyor. (Kaynak: Sanayi Gazetesi)

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