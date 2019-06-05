İşte en ‘lezzetli’ havayolu şirketleri

Rus seyahat servisi Tutu.ru, kullanıcıları arasında gerçekleştirdiği araştırmanın sonucunda 2018’in en ‘lezzetli’ havayolu şirketinin Özbekistan Hava Yolları olduğunu açıkladı. Özbekistan Hava Yolları, 2017’de de zirvede yer almıştı.

Özbekistan Hava Yolları’nı, küçük bir farkla Azerbaycan Hava Yolları ve Türk Hava Yolları takip ediyor.

Yolcular en çok bu şirketlerin sunduğu yemek seçimindeki çeşitliliği, porsiyonların büyük olmasını ve alkol varlığını beğeniyor. Ayrıca Azerbaycan Hava Yolları’nın sunduğu salatalar, kuru yemiş ve çeşitli tatlılarla öne çıktığı kaydedildi.

İlk beşte ayrıca Alman Lufthansa ve Kazakistanlı Air Astana gösterildi. Air Astana’nın, farklı ülkelerin geleneksel özelliklerini dikkate alarak yemekler hazırladığı kaydedildi.

Araştırma, yolcuların özellikle kısa mesafe uçuşlardaki yemek servisinin varlığından memnun olduğunu ortaya koydu.