İşte en ‘baba’ sağlık dörtlüsü

Çinko nerede var? Deniz ürünlerinde...

Magnezyum nerede var? Yeşil yapraklı sebzelerde. Likopen nerede var? Domates gibi kırmızı meyve ile sebzelerde. Ve sonra sarmısak. Babalar için bunlar olmazsa olmaz gıdalar..



Çinko, balık yağı, magnezyum, sarmısak, likopen özellikle erkek sağlığında etkili oluyor.

Çinko, deniz ürünleri, kırmızı et, yumurta, yağlı tohumlar ve kuru baklagillerde bulunuyor. Çinko üreme sistemi ve prostat sağlığı için önemli bir mineral. Atletik performansı ve direnci artırabilen, bağışıklık sistemini güçlendiren, yara iyileşme sürecini kısaltabilen, yaşa bağlı makula dejenerasyonuna iyi gelen çinkonun günde ortalama 25 ile 75 mg yemeklerle birlikte alınması tavsiye ediliyor.

Balık yağı asitleri özellikle soğuk sularda yaşayan somon, ton gibi balıklarda bulunuyor. Prostat rahatsızlıkları ve bazı kanser türlerinde etkili olabilen elzem yağ asitleridir. Ayrıca kan basıncı ve kan trigliserid değerlerini düşürümesi, kan akışkanlığını artırması, kalp ritimlerini akort etmesiyle bilinen bu yağlar, kalp krizi ve inme riskini azaltıcı rol oynuyor. Vücuttaki inflamasyonu azaltabilen balık yağındaki omega 3’ler; alerjiler, bağışıklık sistemi ve alzheimerın önlenmesinde de etkilidir.

Magnezyum, tam tahıllar, yağlı tohumlar ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. Magnezyum, strese karşı direnci artırmaya, yükselmiş kan basıncını düşürmeye, kalp ritimlerini stabilize etmeye, şeker hastalığı tedavisine, kemik sağlığına, astım ve migren tedavisine destek sağlayabilir. Günde ortalama 300 ile 600 miligram yemeklerle birlikte alınması yeterli olmaktadır.



Sarmısak, prostat, kolon ve mide kanserlerinin önlenmesinde, kan basıncı ve kolesterol seviyelerinin dengelenmesinde etkilidir. Kanı sulandırıcı etkisi vardır, kalp krizlerini önleyebilir ve barsak florasını canlandırır. Her vesile ile sarmısak yenmesinde fayda vardır.

Likopen, domates ve karpuz gibi kırmızı renkli sebze ve meyvelerde bulunuyor. Likopenin prostat kanseri, astım ve kalp hastalıklarını önleyici etkisi vardır. Bu madde pişmiş domateste çok daha etkilidir. Onun için yemeklere evde yapılmış, özellikle güneşte közlendirilmiş bol domates sosu eklenmesi çok yararlı..