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İşte Elbistan Şeker Fabrikası'nın yeni sahibi

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye (Türkşeker) ait Elbistan Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.Elbistan Şeker Fabrikası 297 milyon TL'ye Mutlucan Tuz'a satıldı.

26 Nisan 2018 Perşembe 18:17
İşte Elbistan Şeker Fabrikası'nın yeni sahibi

Elbistan Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi için yapılan nihai pazarlık görüşmelerine 5 firma katıldı. İhale, 280 milyon TL’den açıldı. İhaleye Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., İskur Tekstil Enerji Ticaret ve Sanayi AŞ ile Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ-Sterk Plastik Ltd. Ortak Girişim Grubu, firmaları pazarlık masasında yerini aldı.

İlk turda Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ-Sterk Plastik Ltd. Ortak Girişim Grubu elendi. İkinci tur görüşmelerine 4 firma ile devam edildi. İkinci tur açık arttırmasına ise 297 milyon TL’den başlandı. İskur Tekstil Enerji Ticaret ve Sanayi AŞ, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ ve Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., ikinci turda ihaleden çekildi. Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, böylece Elbistan Şeker Fabrikası’nı 297 milyon TL’ye satın aldı.

Afyon Şeker Fabrikası'nın yeni sahibi belli oldu

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 18:17
  1. Kayseri
  2. Elbistan Şeker Fabrikası
  3. Mutlucan Tuz

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