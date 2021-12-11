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Siyaset İşte Ekrem İmamoğlu'nun çuvalladığı anlar! Yine rezil oldu
Siyaset

İşte Ekrem İmamoğlu'nun çuvalladığı anlar! Yine rezil oldu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kameralar karşısında çuvalladığı anlar sosyal medyada dalga konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 15:10:00 - 2021-12-11 15:10:29

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kameralar önünde çuvalladığı anlar sosyal medyada alay konusu oldu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, elindeki kağıtları göstererek "20 bin 958 eleman girdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Özür dilerim 20 bin 958 eleman çıkartıldı, özür dilerim 20 bin 958 eleman işe girdi" şeklinde anlamsız sözler sarfetti.

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları da kameralar karşısında saçmalayıp rezil olan İmamoğlu'nu yaptıkları paylaşımlarla ti'ye aldı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

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