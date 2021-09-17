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Kadın - Aile İşte "Eko-Okul"
Kadın - Aile

İşte "Eko-Okul"

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında çevreye duyarlı okul anlamını taşıyan Yeşil Bayrak Ödülü alıp "Eko-Okul" oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 12:04:00 -
İşte "Eko-Okul"

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında çevreye duyarlı okul anlamını taşıyan Yeşil Bayrak Ödülü alıp "Eko-Okul" oldu. Okul, Balıkesir İlinin tek Yeşil Bayrak ödülü alan devlet okulu ünvanını taşıyor. 

Bandırma'da Eğitim ve Öğretimde üst sıralarda yer alan Korgeneral Enver Akoğlu Orta Okulu geçen yıl "Eco - Okul" Oldu. Balıkesir' in tek yeşil Bayraklı devlet okulu ünvanını taşıyan Okulun Müdürü Mehmet Bulut, Yeşil Bayrak ödülü aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Okul Müdürü Bulut, uluslararası Eko-Okullar Programının okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir program olduğunu söyledi. 30 öğrenciden yer alan Eco tim ekibinin gayretli çalışmaları ile Yeşil Bayrak ödülü aldıklarını açıklayan Okul Müdürü Mehmet Bulut, "Eko okullar okul koordinatörümüz Serkan Alkaç öncülüğünde 30 öğrenciden oluşan Eco - tim ekibi çevre gönüllüsü öğrencilerimizin yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda Uluslararası Eko Okullar programı kapsamında çevreye duyarlı okul anlamına gelen ödülü almaya hak kazandık. Çöp, atık, geri dönüşüm ve hayvan sevgisi konusunda çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüten çevreci öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını güzel bir ödül ile aldı. Balıkesir'de Yeşil Bayrak alan tek devlet okuluyuz. Herkes için yaşanabilir bir dünya ve temiz bir çevre diliyoruz" diye konuştu. 

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