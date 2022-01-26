İşte dünyanın en zengin 5 Müslüman kadını

Münübe Yılmaz

Dünyanın en zengin Müslüman kadınları belli oldu. Listenin ilk 5 sırasında Prenses Hafizah Sururul Bolkiah, Prenses Lalla Salma, Şeyha Maitha Binti Muhammed Bin Rashid Al Maktoum, Şeyha Hanadi Binti Nasır Al Thani ve Sultanah Nur Zahirah yer aldı.

Prenses Hafizah Sururul Bolkiah

Prenses Hafizah Sururul Bolkiah, Brunei Sultanlığı'ndan Sultan Bolkiah'ın kızı. 1980 doğumlu prensesin babası, 1997 yılında dünyanın en zengin adamı seçildi. Sultan Bolkiah’ın, 24 ayar altın kaplama bir Rolls-Royce’u ve 7 bin çeşitli lüks otomobili bulunuyor. Sultan ayrıca, bin 700 odalı dünyanın en büyük evinin de sahibi. Sultan Bolkiah, kızının düğününe 20 milyon dolar harcadı.

Prenses Lalla Salma

Lalla Salma, Fas Kralı 6. Muhammed'in eşi. Halk tarafından tanınan ve kraliyet unvanı verilen Fas hükümdarının ilk karısı oldu. Lalla Salma, bir kralın eşi olmasına rağmen mütevazı bir insan olarak bilinir. 6. Muhammed’in servetinin yaklaşık 2,5 milyar ABD Doları olduğu tahmin ediliyor.

Şeyha Maitha Binti Muhammed Bin Rashid Al Maktoum

Şeyha Maitha Binti Muhammed Bin Rashid Al Maktoum, Dubai Emirliği hükümdarı Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum'un kızıdır. 1980 doğumlu olan Şeyha Maitha, aynı zamanda bir karate ve tekvando sporcusudur. 2006 Asya Oyunları'nda ülkesini temsil edip gümüş madalya kazanan Maitha’nın ailesinin serveti 40 milyar ABD Doları’ndan fazla.

Şeyha Hanadi Binti Nasır Al Thani

Miras yoluyla veya zengin bir kocayla evlenerek en zengin unvanı kazanan diğer kadınların aksine, Şeyha Hanadi bir gayrimenkul girişimcisi, yatırımcısı, bankacısı ve Katar'daki en başarılı kadınlardan biri. Waab City Real Estate'in CEO'su, Standard Chartered Bank'ın özel danışmanı ve Nasser bin Khaled Al Thani & Sons Group'un CEO Yardımcısı’dır. Tahmini serveti 15 milyar ABD Doları’nın üstünde.

Sultanah Nur Zahirah

Sultanah Nur Zahirah, Malezya’da bulunan Terengganu Sultanı'dır. Kral Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin'in de karısıdır. Birçok kaynağa göre, ailelerinin serveti 15 milyar ABD Doları civarındadır.