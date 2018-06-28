İşte dünyanın en tehlikeli karayolu

Trabzon-Bayburt arasındaki dağ yamaçlarında yer alan ve "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları, doğa tutkunları için turizme kazandırılacak.

Ziyaretçilerine dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan "www.dangerousroads.org" adlı site tarafından 3 yıl önce "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Derebaşı Virajları, Trabzon ile Bayburt'u, en kısa mesafe olan 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor.

Bazı bölümleri Bolivya'daki "ölüm yolu"ndan daha tehlikeli olduğu belirtilen yol, arazisindeki sarp kayalıkları ve 13 keskin virajıyla, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

İlk olarak 1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkının çalıştırılmasıyla inşa edildiği bilinen yolda, özellikle kış aylarında sis, yağmur, heyelan, kar ve çığ gibi olaylar sık sık yaşanıyor.

Yol, kar yağışı nedeniyle yılın neredeyse 6 ayında ulaşıma kapanıyor. Yazın gelmesiyle zirvelerde eriyen karlar, adeta bir tablo gibi manzarası bulunan dağların arasından süzülerek derelere ulaşıyor.