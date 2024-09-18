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Ekonomi İşte dünyanın en güçlü ekonomisi! Yıl 2075: Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'ye 5.2 trilyon dolarlık...
Ekonomi

İşte dünyanın en güçlü ekonomisi! Yıl 2075: Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'ye 5.2 trilyon dolarlık...

Yeniakit Publisher
2024-09-18 18:16:00 - 2024-09-18 18:18:37
İşte dünyanın en güçlü ekonomisi! Yıl 2075: Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'ye 5.2 trilyon dolarlık...

Dünyanın en büyük bankası olan Goldman Sachs 2075 yılında Dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olan ülkeleri açıkladı. Türkiye'ye 5.2 Trilyon dolar olarak açıklanırken peki bu ülkeler hangileri? İşte Dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülkeler...

BU ÜLKELER EKONOMİLERİYLE DÜNYAYA YÖN VERİYORLAR

Bu büyük ekonomiler, sadece ekonomik büyüklükleri ile değil, aynı zamanda ekonomik çeşitlilikleri ile de dikkat çekerler.

Peki 2075 yılında en en büyük ekonomisine sahip ülke hangisi olacak?

Dünyanın en büyük bankası olan Goldman Sachs 2075 yılında Dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olan ülkeleri açıkladı.
Goldman Sachs'ın tahminleri, mevcut ekonomik trendlerin, demografik değişimlerin, teknolojik ilerlemelerin ve potansiyel jeopolitik değişikliklerin kapsamlı bir analizine dayanmaktadır.

Türkiye 20 sırada yer aldı: 5.2 TRİLYON DOLAR

Büyüme Etkenleri: Stratejik konum, çeşitlendirilmiş ekonomi ve büyük, genç nüfus.
Zorluklar: Ekonomik istikrar, kur oynaklığı ve jeopolitik riskler.

İŞTE 2075 YILINDA DÜNYANIN EN GÜÇLÜ EKONOMİLERİ!

İlk 10 liste...

10) MEKSİKA: 7.6 TRİLYON DOLAR!
9) ALMANYA 8.1 TRİLYON DOLAR
8) BREZİLYA 8.7 TRİLYON DOLAR
7) MISIR
10.4 TRİLYON DOLAR
6) PAKİSTAN
12.3 TRİLYON DOLAR
5) NİJERYA13.1 TRİLYON DOLAR
4) ENDONEZYA 13.7 TRİLYON DOLAR
3) ABD 51.5 TRİLYON DOLAR
2) HİNDİSTAN 52.5 TRİLYON DOLAR
1) ÇİN 57 TRİLYON DOLAR

KAYNAK: GOLMAND SACHS YATIRIM BANKASI

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