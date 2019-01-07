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İşte domuz gribine yakalanan Pelin Akil'in son hali...

Domuz gribine yakalandığın açıklayan oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:21
İşte domuz gribine yakalanan Pelin Akil'in son hali...

Geçtiğimiz aylarda ikiz bebek annesi olacağını sosyal medya hesabından duyuran oyuncu Pelin Akil, domuz gribine yakalanmıştı. Akil, Instagram hesabında hastalığı ile ilgili açıklama yaptı.

İkiz bebeklerine beş aylık hamile olan Pelin Akil, hastalıkların peşini bırakmadığını söyleyen bir paylaşım yaptı.

İnşallah iyi olacağım” diyen Pelin Akil, önce sinüzit, daha sonra domuz gribi hastalığına yakalanmıştı. Şimdi ise burnu kanayarak, buz nedeniyle tüm yüzünün kızardı.

İşte Pelin Akil'in son hali...

 

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:21
  1. Pelin Akil
  2. Instagram

YORUM YAZ

  • CezviCezvi36 dk önce
    Dongız gıribine degilsanki şaban garibine yakalanmıştır ha.

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