İşte domuz gribine yakalanan Pelin Akil'in son hali...

Geçtiğimiz aylarda ikiz bebek annesi olacağını sosyal medya hesabından duyuran oyuncu Pelin Akil, domuz gribine yakalanmıştı. Akil, Instagram hesabında hastalığı ile ilgili açıklama yaptı.

İkiz bebeklerine beş aylık hamile olan Pelin Akil, hastalıkların peşini bırakmadığını söyleyen bir paylaşım yaptı.

“İnşallah iyi olacağım” diyen Pelin Akil, önce sinüzit, daha sonra domuz gribi hastalığına yakalanmıştı. Şimdi ise burnu kanayarak, buz nedeniyle tüm yüzünün kızardı.

İşte Pelin Akil'in son hali...