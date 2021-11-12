İşte dolarda son durum! Güne rekor kırarak başladı
Dövizdeki yükseliş sürüyor. Dün 9,97 lirayla tarihi zirvesini gören dolar güne 9,98 liradan rekor tazeleyerek başladı. Dünü 11,34 seviyesinden kapatan euro ise, güne 11,42'den başladı ve 08:15 itibariyle de aynı seviyede işlem görüyor.
Döviz kurlarında yükseliş sürüyor. Dün 9,97 lirayla tarihi zirvesini gören ve günü de 9,90'da kapatan dolar, yeni güne 9,98 liradan rekor tazeleyerek başladı.
Saat 08:15 itibariyle 9,97 seviyesinde işlem görüyor
Dünü 11,34 seviyesinden kapatan euro ise, güne 11,42'den başladı ve 08:15 itibariyle de aynı seviyeden işlem görüyor.
Gram altın ise, 595 liradan işlem görüyor.