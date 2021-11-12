  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İşte dolarda son durum! Güne rekor kırarak başladı
Ekonomi

İşte dolarda son durum! Güne rekor kırarak başladı

Dövizdeki yükseliş sürüyor. Dün 9,97 lirayla tarihi zirvesini gören dolar güne 9,98 liradan rekor tazeleyerek başladı. Dünü 11,34 seviyesinden kapatan euro ise, güne 11,42'den başladı ve 08:15 itibariyle de aynı seviyede işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 08:48:00 -
İşte dolarda son durum! Güne rekor kırarak başladı

Döviz kurlarında yükseliş sürüyor. Dün 9,97 lirayla tarihi zirvesini gören ve günü de 9,90'da kapatan dolar, yeni güne 9,98 liradan rekor tazeleyerek başladı.

Saat 08:15 itibariyle 9,97 seviyesinde işlem görüyor

Dünü 11,34 seviyesinden kapatan euro ise, güne 11,42'den başladı ve 08:15 itibariyle de aynı seviyeden işlem görüyor.

Gram altın ise, 595 liradan işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
11 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

11 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.
CHP'den etkilendikleri düşünülen Büğet köyü sakinleri yaptırdıkları 'heykel açılışında' buluştu!
Gündem

CHP'den etkilendikleri düşünülen Büğet köyü sakinleri yaptırdıkları 'heykel açılışında' buluştu!

CHP'den etkilendikleri düşünülen Büğet köyü sakinleri, aralarında para toplayarak 2,5 metrelik Mustafa Kemal heykeli yaptırdı.
Macaristan'ın jestine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür
Gündem

Macaristan'ın jestine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Konsey toplantımız 2016 yılında ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay