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İşte dolarda son durum!
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Ekonomi İşte dolarda son durum!
Ekonomi

İşte dolarda son durum!

Dün güne 8.63 liradan başlayan dolar/TL Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun beklendiği gibi faizi sabit bırakmasıyla 8.56'ya geriledi. Dolar yeni güne ise 8.57 liradan başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 09:34:00 -
İşte dolarda son durum!

Küresel piyasalarda delta varyantıyla artan yeni koronavirüs vakaları takip ediliyor. Son olarak salgınla mücadelede örnek gösterilen İsrail ve Finlandiya artan vakalar sebebiyle yeni kısıtlamalar getirmek zorunda kaldı.

Henüz kimse geçen yılki gibi küresel bir kapanma beklemese de artan vakaların ekonomik toparlanmayı geciktirmesinden endişe ediliyor.

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