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İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı

Dolarda yaşanan sert hareketliliklerin sebebi herkes tarafından merak edilirken ABD Başkan Yardımcı Pence yaşanan spekülatif yükselişin sinyalini 1 buçuk ay önce vermişti.

10 Ağustos 2018 Cuma 14:21

Türkiye'nin döviz piyasasında spekülatif çalkantılar yaşanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde 6 bandını deviren dolar, yeniden 5 seviyelerine geriledi. Bir anda bu kadar fazla oranda yaşanan yükseliş, dışardan gelen müdahaleleri de gündeme getirdi.

PENCE'NİN KÜSTAH TEHDİDİ

Papaz Brunson'un gözaltına alınmasından sonra, 26 Temmuz tarihinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence katıldığı bir organizasyonda Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a tehditler savurmuştu.

Din özgürlüğü üzerine yapılan üç günlük bir konferansın kapanışında konuşan Pence, Andrew Craig Brunson'ın hemen serbest bırakılmaması durumunda "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye ciddi ekonomik yaptırımlar uygulayacak" ifadelerini kullandı.Pence konuşmasında, "Brunson'u hemen bırakın yoksa sonuçlarına katlanırsınız" demişti.

SPEKÜLATİF YÜKSELİŞ

Pence'in bu sözlerinin üzerinden neredeyse 2 ay geçti, piyasalarda yaşanan bu dalgalı ivmelenme ve spekülatif yükselişler dış güçlerin müdahalesi yorumlarını yeniden gündeme getirdi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 14:21
  1. mike pence
  2. dolar

YORUM YAZ

  • maraşlımaraşlı1 sa önce
    ...SANA DÜNYANIN KAÇ BUCAK OLDUĞUNU ÖĞRETİR ANANIN KİM OLDUĞUNU KALIN KAFANA KAZIMAYA ÇALIŞIRIZ.ORDAN AHKAM KESMEKLE OLMAZ.EY TÜRK HÜKÜMETİ.NE KADAR HOLDİNG VARSA BAŞTA ÜLKERGRUBU ;BU ÜLKENİN EKMEĞİNİ YİYİP BURDAN KÖŞE DÖNÜPTE PARALARI YURT DIŞINA GÖTÜREMEZLER.DUY SESİMİ EY DEVLET .YADA BENİ ASIN.
  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU1 sa önce
    Amerika devleti bir haydut devletidir neden çünkü Avrupada ne kadar haydut ve işsiz, katil, hırsızlar ve soyu sopu olmayan bir topluluktan meydana gelmiştir. Bunların başında İngiliz Kraliçesi, Siyunistler, sonrası Masonlar. Rukufeler ve Rothechld ailesinden meydana gelmişlerdir. Dönemin MİT müsteşarı rahmetli bir TV programında dedi ki Amerika 350 Milyon Nüfüsa sahıp. Ama Amerikayı idare eden 350,000 kişi bunlarda Siyonistler. Değeri halkı ise dünyada olup bitenlerden haberi yok cahih İnsan olarak yaşıyorlar ve Siyonistler böyle İstiyor..İŞTE AMERİKA BU …
  • üzeyir demirüzeyir demir1 sa önce
    Siz 250 kişinin katili olan Fetoyu serbest bırakın yoksa bu alemi size dar ederiz.Sizin dolarla tehditleriniz bizi Millet olarak hiç korkutmıyor cünkü biz haktan yanayız siz ise batıldan ve zulumden yanasınız.Biz çanakalede yarım olan ekmeğini kardeşiyle paylaşan ve şehadeti dünyadan fazla seven bir asil milletin torunlarıyız elhamdulillah
  • tuzcutuzcu1 sa önce
    Krizi fırsata çevirmeye kalkıyor bu fasulye....Hafif hafif mangala alttan üflüyor da olabilir....Yoksa mesele açık çok açık ve nettir....Para bitti...Borç çok....Yeni borç veren de yok....Olay esasen budur...Aynen benimki gibi yani :)))
  • DoktorDoktor59 dk önce
    Bu işin tek çözüm yolu esestçi abd ve haramzadesi pissraili bireysel BOYKOT. İphone Coca cola pepsi burger king mc donalds dominos fanta sprite magnum facebook twitter youtube instagram levis tommy hilfiger ve daha niceleri BOYKOT BOYKOT BOYKOT. Bebek katilerini BOYKOT. Paranızı ve zamanınızı mantıklı harcayın.
  • nefenefe1 sa önce
    ...dolar aynı yerinde duruyor senin para değer kaybediyor.
  • Osmanlı BoyuOsmanlı Boyu15 dk önce
    derhal yargılamaya geçelim bence şu papaz itini. yoksa cenneti kaybedecezzzz.
  • AbdullahAbdullah56 dk önce
    Hahaha ..Dolar çarpmış adamı.Hesap yapar hâli mi kalmış.
  • KKKK1 sa önce
    Peki bizim ekonominin ipleri bu konuşan adamın elinde mi yani
  • ElçiElçi1 sa önce
    Rahip hikaye iran ile ilişkilerin sonucu
  • hasanhasan1 sa önce
    hala 26 Temmuz ile 10 Ağustos arasının nasıl 2 ay olduğunu düşünüyorum
  • vatansevervatansever1 sa önce
    iran kadar olamadık.. bırakın videoyu düşman zaten belli. serbest piyasada doları yasakla acil maddelerde de dolar kurunu sabitle de ki: yarın dolar kurunu 3,50 tl ye sabitliyorum bak sen millet bir gecede doları 3,00 tl nin altına indirıyor mu indirmiyor mu görürüz.. amerika şerefisz ama bizim milletimiz de az fırsatçı değil... su alan gemiye üç beş delik daha açan hainler var... vatandaşın elindeki dolarları bozduracak bir daha döviz vermeyeceksin TL kullansın.. ihracat ithalat ilaç gıda haricinde kullanmayacaksın onda da kurusabitleyeceksin... yerli üretim bak sen nasıl artıyor....
  • mustafamustafa1 sa önce
    şerefsiz siyonistler. çatlasanızda patlasanızda .devlet adamlarına baskı yaparak mustafa abd başkan ve yardımcısını bu şekilde konuşmaya mecburda etseniz,sağ duyu sahibi amerika vatandaşları herşeyin fakında. inşaallah kazdığınız kuyuya kendiniz düşeceksiniz....
  • neyin pesinde oldugunuz belli degilneyin pesinde oldugunuz belli degil1 sa önce
    Mike Pence ile diplomasiyi Türk halki mi yürütüyor? ..
  • Eser DemirelEser Demirel1 sa önce
    biz kuvayi milliyeyiz.. bizi bu ucuz şeylerle yola getiremezsiniz.
  • MuratMurat1 sa önce
    Yahu versinler gitsin bu adamı.Sonuçları bizleri fena yakacak.Demedi demeyin.
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