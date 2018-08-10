İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı

Türkiye'nin döviz piyasasında spekülatif çalkantılar yaşanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde 6 bandını deviren dolar, yeniden 5 seviyelerine geriledi. Bir anda bu kadar fazla oranda yaşanan yükseliş, dışardan gelen müdahaleleri de gündeme getirdi.

PENCE'NİN KÜSTAH TEHDİDİ

Papaz Brunson'un gözaltına alınmasından sonra, 26 Temmuz tarihinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence katıldığı bir organizasyonda Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a tehditler savurmuştu.

Din özgürlüğü üzerine yapılan üç günlük bir konferansın kapanışında konuşan Pence, Andrew Craig Brunson'ın hemen serbest bırakılmaması durumunda "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye ciddi ekonomik yaptırımlar uygulayacak" ifadelerini kullandı.Pence konuşmasında, "Brunson'u hemen bırakın yoksa sonuçlarına katlanırsınız" demişti.

SPEKÜLATİF YÜKSELİŞ

Pence'in bu sözlerinin üzerinden neredeyse 2 ay geçti, piyasalarda yaşanan bu dalgalı ivmelenme ve spekülatif yükselişler dış güçlerin müdahalesi yorumlarını yeniden gündeme getirdi.