İşte dolar kurunda son durum!

Dolar kurunda iyimser hava sürerken, kur 5.4608 TL'ye kadar gerileyerek 9 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeye geriledi. Dolar kuru saat 08.18 itibarıyla 5.4788 TL seviyesinde hareket ederken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.2190 TL seviyesinde hareket ediyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.45 yükselişle 96.80 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1345 seviyelerinde...