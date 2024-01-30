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Yerel İşte dizilerle parlatılan hayat! Pavyonda kadını başka masada görünce dehşet saçtı
Yerel

İşte dizilerle parlatılan hayat! Pavyonda kadını başka masada görünce dehşet saçtı

Yeniakit Publisher
2024-01-30 15:51:00 - 2024-01-30 15:56:45

Dizi ve belgesellerle parlatılan aşağılık pavyon kültürü son olarak İnci Taneleri adlı dizi ile tepkileri toplarken; İstanbul Sarıyer'de gazinoda gayrimeşru ilişki yaşadığı kadını başka adamların masasında gören şahıs dehşet saçtı.

Olay, saat 02.45 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir cadde üzerinde bulunan gazinoya giden Yusuf H., burada çalışan Burcu S. ile gayrimeşru ilişki yaşamaya başladı. Olay günü gece saatlerinde yine gazinoya giden Yusuf H., bir süre eğlendikten sonra mekanın üst katına çıktı. Adam, gayrimeşru ilişki yaşadığı Burcu S.nin iki gencin masasında olduğunu görünce çılgına döndü.

Kadını adamların masasında görünce dehşet saçtı

Burcu S. ile tartışan Yusuf H.‘nin arasına masada oturan Yunus Danış (22) ile Ömer Danış (28) girdi. Çıkan tartışma sonucu silahını çeken Yusuf H., amca çocukları olan Ömer Danış ve Yunus Danış'a kurşun yağdırdı. Saldırganın ateş açması sonucu Ömer Danış göğsünden, Yunus Danış ise sırtından ve karnından ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından saldırgan Yusuf H. gazinodan çıkarak kaçarken, mekandakiler ise yaralıları taksiyle Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Hemen ameliyata alınan Ömer Danış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Yunus Danış'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan olay sonrası polis ekipleri çalışma başlattı. Bu çerçevede güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve gönül ilişkisi yaşadığı Burcu S. ile görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis, saldırganın Yusuf H. olduğunu tespit etti.

Saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morgundan ailesi tarafından teslim alınan Ömer Danış'ın cenazesi Arnavutköy'de cenaze namazının kılınmasının ardından uçakla memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderildi.
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