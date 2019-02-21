İşte Diriliş Ertuğrul'a damga vuran o sahne TRT 1'in reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'un bu haftaki bölümünde Alıncak ile Söğüt imamının diyaloğu damga vurdu.

TRT 1'de yayınlanan ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un bu haftaki bölümüne Alıncak ile Söğüt imamının diyaloğu çok konuşuldu.

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