İşte Devlet Bahçeli farkı! Cemevine adının verilmesi isteğine böyle karşılık verdi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arsasını, Horasan Erenleri Federasyonu'na bağışlamıştı.

Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, Bahçeli'nin hibe ettiği arsanın tapusunu bugün aldı.

Arsaya cemevi yapacaklarını söyleyen Şahin, Devlet Bahçeli ile aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı:

Kendisine, 'buraya ne yapalım' diye sorduğumda 'ne istiyorsanız onu yapın.' dedi. 'Biz orayı sizin isminize layık olacak şekilde bir cemevi yapalım' dedim. Cemevi olsun, misafirhanesi olsun, yemekhanesi olsun şeklinde bir öneri getirdik. 'Benim ismimi koymayın, Horasan erenlerinden önemli bir zatımızın ismini koyarsanız memnun olurum' dedi.