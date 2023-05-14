İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Türkiye tercihini yaptı, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları gelmeye başladı. İşte adayların oy oranları…
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Türkiye Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimi olan 14 Mayıs Genel Seçimleri geldi çattı. Vatandaşlar tercihini yaptı.
İl genelinde Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları da gelmeye başladı.
İşte adayların oy oranları…
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Recep Tayyip Erdoğan: %56.67
Muharrem İnce: %0.59
Kemal Kılıçdaroğlu: %37.41
Sinan Oğan:%5.33