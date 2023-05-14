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Siyaset İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Siyaset

İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Yeniakit Publisher
2023-05-14 18:56:00 - 2023-05-14 18:59:51
İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Türkiye tercihini yaptı, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları gelmeye başladı. İşte adayların oy oranları…

 yeniakit.com.tr 

…BU SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENECEKTİR…

Türkiye Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimi olan 14 Mayıs Genel Seçimleri geldi çattı. Vatandaşlar tercihini yaptı.

İl genelinde Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları da gelmeye başladı.

İşte adayların oy oranları…
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Recep Tayyip Erdoğan: %56.67

Muharrem İnce: %0.59

Kemal Kılıçdaroğlu: %37.41

Sinan Oğan:%5.33

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