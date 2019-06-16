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İşte çirkef medyanın zehirli ağzı! Hedef gösterenden hesap sorulsun

FETÖ ve ETÖ’nün adeta silahşörlüğünü yapan Odatv, Cumhuriyet, Sözcü, Karar, T24, İnternet Haber ve Yurt Gazetesi gibi çamur medyası, Murat Alan’a yapılan saldırının suç ortakları...

16 Haziran 2019 Pazar 10:10
İşte çirkef medyanın zehirli ağzı! Hedef gösterenden hesap sorulsun

Haber Merkezi

Fetullahçı ve Ergenekoncu çetelerin hain planlarını çarpıcı haberleriyle bozguna uğratan Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan’a yönelik 10 gündür yürütülen linç kampanyası alçak bir saldırıya dönüştü. 6 yaşındaki çocuğuyla birlikte Cuma namazına giderken 4 ‘kiralık’ eşkıya tarafından öldüresiye darp edilen Murat Alan’ı hedef haline getirenler, yaşanılan kanlı olay sonrasında bile mide bulandıran yayınlarda bulundu.

Akit düşmanları sahnede

Yıllarca yaptığı haberlerle terör örgütü PKK, FETÖ ve derin çetelerin hain planlarını bozan Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan’ın uğradığı vahşi saldırı kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, gözler ‘saldırının medya ayağına’ çevrildi. FETÖ’cü ve darbeci generalleri kastederek söylediği sözler çarpıtılarak tetikçi Oda tv tarafından günlerce hedef gösterilen Murat Alan’a yönelik alçak saldırı sonrası, çamur medyası kendisine yakışan çirkefliği sergiledi. AK Parti Hükümeti’ne sırtını yaslayıp sözde milli iradenin yanında gibi görünen medya gruplarından Karar gazetesi ve İnternethaber, 6 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde darp edilen Alan’ın çarpıtılan sözleri üzerinden Akit düşmanlığı yaptı.

Tetikçiler

İslam dünyasına her türlü zulmü reva gören Batı’nın avukatlığına soyunan Karar, gazeteci Murat Alan’ın metropol teröristleri tarafından uğradığı saldırıya ilişkin “Generallere hakaret eden Akit TV Müdürü Murat Alan saldırıya uğradı” başlığını kullandı. Akit’e yürüttüğü gizli düşmanlığını açığa vuran Karar, Başkan Erdoğan’a hakaret eden ve geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ’a yönelik darp olayını “Gazeteci Yavuz Selim Demirağ saldırıya uğradı” başlığıyla duyurmuştu. Mehmetçik’in kutlu mücadelesine her daim destek veren Murat Alan’ın Akit TV canlı yayınında kullandığı ifadelerin bir kısmını kırparak servis eden Odatv isimli tetikçi site ise Alan’a yapılan saldırıyı “Türk askerine ‘eşek’ diyen Akitçi dövüldü mü?” başlığı ile verdi. Yalan ve iftirada sınır tanımayan, dindar insanlara haçlı nefretiyle saldıran karanlık oda, Murat Alan’ın TSK mensuplarına “eşek” dediği yalanını kullanmaktan kaçınmadı.

Sözde gazeteler

Terör örgütlerinin propaganda merkezine dönüşen Cumhuriyet isimli paçavra da kanlı saldırıyı duyurduğu haberinde, “Türk askerine ‘eşek’ diyen Akitçi saldırıya uğradı” başlığını kullandı. FETÖ’cü T24, İslam karşıtı Birgün gibi mide bulandıran yayın organları ise 6 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde darp edilen Alan’ı, kullandıkları ifadelerle hedef göstermeye devam etti.

Mezhepçi mevkute Birgün, usta gazeteciye yönelik alçak saldırıyı “Tetikçi gazeteci Murat Alan dövüldü” başlığıyla servis etti. Devlete “katliamcı”, polise “katil”, teröriste “masum” diyen CHP’nin yayın organlarından Yurt isimli gazete, Alan’ın magandalar tarafından uğradığı kanlı hadiseye ilişkin, “Mustafa Kemal’in ordusuna ‘eşek’ diyen Akit Müdürü’nü sopalarla dövdüler” başlığını kullandı.

 


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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 10:10
  1. Fetullahçı
  2. Ergenekoncu
  3. Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi
  4. Haber Müdürü Murat Alan
  5. PKK
  6. FETÖ
  7. Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan
  8. AK Parti Hükümeti
  9. Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ
  10. T24
  11. Birgün

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