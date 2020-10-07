  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İşte Çin'in etnik yapısı
Dünya

İşte Çin'in etnik yapısı

Çin etnik yapı haritasına göre, dünyanın en yüksek nüfusa sahip ülkesi olan Çin, 50'yi aşkın etnik gruba ev sahipliği yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 23:20:00 -
İşte Çin'in etnik yapısı

Dünyanın en yüksek nüfusa sahip ülkesi olan Çin, 50'yi aşkın etnik gruba ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 1.5 milyar insanın yaşadığı ülkede etnik çoğunluk Han Çinlilerinden oluşuyor. Han Çinlileri Çin'in yaklaşık yüzde 80'ini teşkil ediyor.

Han Çinlilerinden farklı etnik gruplar, çoğunlukla Çin anakarasının kuzey, batı ve güney kesiminde yoğunlaşmış durumda. Özellikle Çin anakarasının batısındaki Doğu Türkistan ve güneybatısındaki Tibet'te yaşayan etnik gruplar, Çin anakarasının genelinden farklılık arz ediyor.

Çin'de iktidardaki Komünist Parti, ülkedeki etnik gruplar üzerinde bir baskı ve Çinlileştirme politikası izliyor. Bu kapsamda özellikle Doğu Türkistan'da açılan toplama kampları ve diğer uygulamalarla, Müslüman Uygur ve Kazak nüfus baskı altına alınıyor.

Han Çinlilerinin yanı sıra ülkede varlık gösteren önde gelen etnik grupları şu şekilde sıralamak mümkün: Han, Uygur Türkleri, Tibetli, Kazak Türkleri, Hui, Moğol, Mançu, Koreli, Bai, Yi, Tujla, Dong, Miao, Çuang, Hani, Yao.

Çin etnik yapı çalışmasında uygulanan metod

Mepa News tarafından hazırlanan haritada, Çin anakarasının önde gelen etnik yapıları esas alındı. Haritada her etnik grup, aynı rengin koyu ve açık olmak üzere iki tonla temsil edildi. Koyu ton söz konusu etnik grubun, bölgedeki nüfusun en az yüzde 70'ini oluşturduğu anlamına geliyor. Açık ton ise bu etnik grubun, söz konusu bölgede toplam nüfusun en az yüzde 20'sini teşkil ettiğini ifade ediyor. Bu bölgelerde çoğunluk Han nüfusta iken, diğer etnik grup ise en kalabalık ikinci etnik grubu oluşturuyor.

(Yüksek çözünürlük için haritaya tıklayın ve resmi yeni sekmede açın.)

Kaynak: Mepa News Akademi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti
Dünya

Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Vagarşak Harutyunyan, Azerbaycanlı sivilleri vurarak panik havası oluşturmaya çalıştıkları..
Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var
Dünya

Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var

Rusya, 2021 yılından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 52 ülkenin vatandaşlarına elektronik vize kolaylığı sağlayacağını açıkladı..
İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü
Dünya

İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, iki ülke arasındaki ilişkile..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay