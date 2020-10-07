İşte Çin'in etnik yapısı

Dünyanın en yüksek nüfusa sahip ülkesi olan Çin, 50'yi aşkın etnik gruba ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 1.5 milyar insanın yaşadığı ülkede etnik çoğunluk Han Çinlilerinden oluşuyor. Han Çinlileri Çin'in yaklaşık yüzde 80'ini teşkil ediyor.

Han Çinlilerinden farklı etnik gruplar, çoğunlukla Çin anakarasının kuzey, batı ve güney kesiminde yoğunlaşmış durumda. Özellikle Çin anakarasının batısındaki Doğu Türkistan ve güneybatısındaki Tibet'te yaşayan etnik gruplar, Çin anakarasının genelinden farklılık arz ediyor.

Çin'de iktidardaki Komünist Parti, ülkedeki etnik gruplar üzerinde bir baskı ve Çinlileştirme politikası izliyor. Bu kapsamda özellikle Doğu Türkistan'da açılan toplama kampları ve diğer uygulamalarla, Müslüman Uygur ve Kazak nüfus baskı altına alınıyor.

Han Çinlilerinin yanı sıra ülkede varlık gösteren önde gelen etnik grupları şu şekilde sıralamak mümkün: Han, Uygur Türkleri, Tibetli, Kazak Türkleri, Hui, Moğol, Mançu, Koreli, Bai, Yi, Tujla, Dong, Miao, Çuang, Hani, Yao.

Çin etnik yapı çalışmasında uygulanan metod

Mepa News tarafından hazırlanan haritada, Çin anakarasının önde gelen etnik yapıları esas alındı. Haritada her etnik grup, aynı rengin koyu ve açık olmak üzere iki tonla temsil edildi. Koyu ton söz konusu etnik grubun, bölgedeki nüfusun en az yüzde 70'ini oluşturduğu anlamına geliyor. Açık ton ise bu etnik grubun, söz konusu bölgede toplam nüfusun en az yüzde 20'sini teşkil ettiğini ifade ediyor. Bu bölgelerde çoğunluk Han nüfusta iken, diğer etnik grup ise en kalabalık ikinci etnik grubu oluşturuyor.

(Yüksek çözünürlük için haritaya tıklayın ve resmi yeni sekmede açın.)

Kaynak: Mepa News Akademi