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Spor İşte Cim-Bom’un en şanslı futbolcusu!
Spor

İşte Cim-Bom’un en şanslı futbolcusu!

Torreira, Mertens ve Icardi gibi isimlerden vazgeçmesi beklenmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 8+3 kuralı nedeniyle sol bekte Van Aanholt'un yerine Kazımcan Karataş'a forma verecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 15:00:00 -
İşte Cim-Bom’un en şanslı futbolcusu!

Torreira, Mertens ve Icardi gibi isimlerden vazgeçmesi beklenmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 8+3 kuralı nedeniyle sol bekte Van Aanholt'un yerine Kazımcan Karataş'a forma verecek. 

Galatasaray çok denklemli bir kadroya sahip olurken teknik heyet iki farklı ilk 11 planı yapıyor.

Toplam 13 oyuncu transfer eden Galatasaray'da Okan Buruk alternatifi bol bir kadroya kavuştu.

Yusuf Demir yabancı statüsünde oynayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk'un tek tatlı sıkıntısı, +3 yerli kuralında tercih edeceği oyuncular olacak.

Kasımpaşa deplasmanında cezalı Abdülkerim, 11'e ilk yazılacak isim konumunda. Kerem-Yunus ikilisinden biri oynayacak ve diğer kanada yeni transferlerden Milot Rashica ya da Yusuf Demir geçecek.

Avusturya Milli Takımı'nı seçen Yusuf, yabancı statüsünde sayılıyor.

Son hamlelerle birlikte Kazımcan Karataş'a piyango vurdu.

Sabah'a göree; Torreira, Mertens ve İcardi gibi dünya yıldızlarından vazgeçmesi mümkün gözükmeyen Okan Buruk, sezona kötü başlayan Van Aanholt'u sol bekte Kazımcan'la değiştirecek.

 


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