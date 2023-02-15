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Gündem İşte Cihan Kamer'in Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda yaptığı bağış miktarı
Gündem

İşte Cihan Kamer'in Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda yaptığı bağış miktarı

Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda tüm televizyon kanalları yardım için ortak yayında buluştu. Yardım yapanlardan biri de Cihan Kamer oldu. İşte Cihan Kamer'in yaptığı bağış miktarı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 23:33:00 - 2023-02-15 23:34:06
İşte Cihan Kamer'in Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda yaptığı bağış miktarı

Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda televizyon kanalları ortak yayın yaptı. Türkiye'den birçok isim yardımlarda bulundu. Toplam yardım miktarı 100 milyar lirayı buldu.

Yardım yapanlardan biri de Cihan Kamer oldu. Kamer 300 milyon TL bağış yaptı.

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