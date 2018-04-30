İşte çiğ tüketmemiz gereken besinler!

İŞTE PİŞİRİLMEDEN TÜKETİLMESİ GEREKEN O BESİNLER;

- Chia tohumu, kalsiyum ve magnezyum kaynağıdır. Fakat chia tohumu pişirildiğinde yararlı olan özelliklerini kaybeder.

- İşlenmemiş kakao insan sağlığına fayda sağlar. Özellikle cilt sağlığına faydası olduğu bilinen kakao, fabrika işlemleri sırasında katkı maddeleri içerdiğinden besin değerları vücuda fayda sağlamaz.

- Farklı vitaminler, minareller ve amino asitler tarafından oldukça zengin olan; lahana, marul ve maydanoz gibi yeşil yapraklı bitkiler çiğ tüketilmesi gereken besinlerin başında gelir.

- Beyin ve kalp sağlığını koruyan bir elektrolit kaynağı olan Hindistan cevizi, besin değerlerini kaybetmemesi için çiğ tüketilmesi gerekir.

- Bazı meyvelerin çekirdekleri veya kabuklu yemişler günde bir avuç çiğ tüketildiğinde kolesterolü dengeler ve kalp krizi riskini düşürür.

- Doğal iltihap kurutucu olarak bilinen sarımsak, çiğ tüketildiğinde insan vücuduna gösterdiği etkilerini ikiye katlayabiliyor. İçerdiği alisin maddesi vücutta oluşma ihtimali olan ödemleri kurutur.

- Brokoli içerdiği myrosinaseler, vücutta oluşan kanser hücrelerini önler. Ancak brokoli pişirildiğinde bu özelliğini kaybedebilir.

- Turşu ise içerdiği yararlı bakteriler sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Fermente edilmiş doğal probiyotik besinler içerisinde yer alan turşu çiğ tüketilmesi gereken besin maddeleridir.