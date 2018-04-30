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İşte çiğ tüketmemiz gereken besinler!

Uzmanlar, bazı yiyeceklerin pişirilip tüketildiğinde vücudun gerektiğinden fazla kalori aldığını söylüyorlar. Bunun için bazı besinlerin çiğ, bazıların ise pişirilip tüketilmesi gerekir.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:11
İşte çiğ tüketmemiz gereken besinler!

İŞTE PİŞİRİLMEDEN TÜKETİLMESİ GEREKEN O BESİNLER;

- Chia tohumu, kalsiyum ve magnezyum kaynağıdır. Fakat chia tohumu pişirildiğinde yararlı olan özelliklerini kaybeder.

- İşlenmemiş kakao insan sağlığına fayda sağlar. Özellikle cilt sağlığına faydası olduğu bilinen kakao, fabrika işlemleri sırasında katkı maddeleri içerdiğinden besin değerları vücuda fayda sağlamaz.

- Farklı vitaminler, minareller ve amino asitler tarafından oldukça zengin olan; lahana, marul ve maydanoz gibi yeşil yapraklı bitkiler çiğ tüketilmesi gereken besinlerin başında gelir.

- Beyin ve kalp sağlığını koruyan bir elektrolit kaynağı olan Hindistan cevizi, besin değerlerini kaybetmemesi için çiğ tüketilmesi gerekir.

- Bazı meyvelerin çekirdekleri veya kabuklu yemişler günde bir avuç çiğ tüketildiğinde kolesterolü dengeler ve kalp krizi riskini düşürür.

- Doğal iltihap kurutucu olarak bilinen sarımsak, çiğ tüketildiğinde insan vücuduna gösterdiği etkilerini ikiye katlayabiliyor. İçerdiği alisin maddesi vücutta oluşma ihtimali olan ödemleri kurutur.

- Brokoli içerdiği myrosinaseler, vücutta oluşan kanser hücrelerini önler. Ancak brokoli pişirildiğinde bu özelliğini kaybedebilir.

- Turşu ise içerdiği yararlı bakteriler sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Fermente edilmiş doğal probiyotik besinler içerisinde yer alan turşu çiğ tüketilmesi gereken besin maddeleridir.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:11
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  3. sağlık
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