İşte CHP'nin iğrenç zihniyeti: Kadın kadına ve erkek erkeğe evlilik istedi!

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşcinseller için 'cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkacak' pankartının ardından bu kez de CHP'li Mecli üyesi İrfan Gümrah skandal sözlere imza attı.

Gümrah, Osmanlı Devleti'ne de hakaret ederek, "Artık Osmanlı'nın eski kör bakışından bakmayıp daha modern bakmak gerekir" dedi.

İlk skandalları değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "cinsel yönelim" vaadi öncesinde de CHP'li belediyeler LGBT konusunda tepkileri çekmişti. 2019 yılında CHP'li belediyeler, eşcinsellerin sözde "Onur Haftası" adı altında düzenledikleri etkinlikleri kutlama yarışına girmişti. Aralarında İstanbul, Mersin, İzmir, Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu 33 belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında destek mesajları yayınlanmıştı.

"Cinsel yönelim" için vaatte bulundu

Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı pankartlarda "Etnik köken, inanç, engellilik, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak" ifadeleri dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri "Eşcinsel evliliklere yönelik bir adım mı atılacak" sorularını akıllara getirirken bir yandan da büyük tepki çekti.

Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edilmişti

Katıldığı bir TV programında LGBT hakkında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, LGBT'ye sahip çıkmıştı ve fahri LGBT üyesi ilan edilmişti. A Haber muhabiri Murat Sekban bu sözlerle aktarmıştı:

"Birkaç gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, bir televizyon kanalında kendine sorulan bir soruya cevap vermiş ve 'LGBT'nin aile yapısını bozmadığını' söylemişti.

Bu sözlerin üzerine bir grup LGBT üyesi CHP Genel Merkezi önüne geldi ve basın açıklaması yaptı. Ellerindeki metin şu ifadeler yer alıyordu; 'Başka bize destek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzeredestek çıkan herkese teşekkür ederiz.'

Bu açıklamanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun LGBT'ni fahri üyesi ilan ettiler. Geçtiğimiz günlerde yine aynı topluluk İYİ Parti'yi ziyaret etmiş ve onlara da teşekkür etmişti."

Aile yapısı bozulmazmış!

Bir televizyon kanalında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik adımlar atacaklarını vurgulamış, yeni bir gafa daha imza atmıştı.

"LGBT Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna, "Hayır, ilgisi yok, niye aile yapısını bozsun. Herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundasınız. Herkesin kimliğine saygı duymak zorundasınız" cevabını vermişti.

Kılıçdaroğlu, sözleşmedeki LGBT ile ilgili hükümlerin Türk geleneksel aile yapısına aykırı olduğunu ve ahlaki değerleri zedelediğini görmezden gelmişti.