İşte CHP’li iBB’nin beceriksizliği! Metroyu su basıyor Ekrem bakıyor

Sebahattin Ayan İstanbul

5 yılda İstanbul’u çeyrek asır geriye götüren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadim kenti adım adım çökertiyor. Şimdiye kadar sıfırdan başlayıp bitirdiği hiçbir metro projesi olmayan ve AK Parti yönetiminin temelini attığı Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro Hattı için açılan tüneli hafriyat dökerek kapatan İmamoğlu’nun mevcut metro hatlarını da kaderine terk ettiği ortaya çıktı. 2020 yılında hizmete alınan Mahmutbey -Yıldız metro hattının Karadeniz Mahallesi durağının 1. ve 2. katlarının bakım ve drenaj kanallarının temizlenmemesi sebebiyle sular altında kaldı.

AK Parti yaptı o bakamıyor

Hergün binlerce İstanbullunun kullandığı istasyonda ciddi anlamda yaşanan su sızıntısını görmezden gelen İBB’nin sorunu çözmek yerine palyatif tedbirlerle yetindiği ve sızıntıların olduğu alanları dubalarla ve uyarı levhalarlarla çevirdiği görüldü. Vatandaşın canını hiçe sayan CHP’li yönetimin harekete geçmemesi halinde metro istasyonunun çökme riskiyle karşı karşıya olduğu gözlemlendi. AK Parti’nin temelini atıp bitme aşamasına getirdiği ve Ekrem İmamoğlu’nun apar topar kurdele keserek hizmete aldığı M7 metro hattındaki su sızıntısı, CHP’li İBB yönetiminin beceriksizliğini ve İstanbul halkının canının kimlere emanet edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Biriken suyun ve İBB’nin duyarsızlığının felakete davetiye hazırladığını belirten eski AK Parti İBB Meclis Üyesi Mühendis Kadem Ekşi, şunları söyledi: “Metro istasyonuna su girişi varsa mekanik ve elektrik sistemlerini zarar verir, betonu etkiler. Orada korozyona neden olur. Sistem kısa devre olur. Allah muhafaza gerekli tedbir alınmazsa bu durumun ciddi sonuçları olur. O durağa uygun şekilde müdahale edilmesi ve drenaj sistemlerinin onarılması lazım. Belli ki acele etmişler. Fen ve mühendislik kuralları görülmemiş veya görmek istememişler.”

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İnsanı gam, betonu su öldürür

Konuya ilişkin gazetemize konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da, şunları dile getirdi: “Bu anormal bir durum. Sorumluluk belediyeye aittir, inceleme yaptırır. Gerekli bir bilirkişi heyeti oluşturur. Kendi teknik elemanları dışında konu ile alakalı üniversite hocalarının veya uzmanların hazırladığı rapora göre bu sorun için nasıl bir çözüm üretileceğine karar verilir. Aksi takdirde telafisi mümkün olmayan ve hiç karşılığı olamayacak zor durumlarda kalır. Suyun normalde orada drene edilmemesi çok zarar verir. Beton için de zararlıdır. Orada tabana sızarsa taban taşıma gücü açısından da önemlidir. İnşaatta suyun muhakkak yok edilmesi gerekir. Bizim oralarda ‘İnsanı gam, yapıyı su öldürür’ şeklinde bir laf vardır. Bu kadar emek harcanmış bir yapının sudan sebeplerle heba edilmemesi gerekir.”