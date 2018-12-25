İşte CHP'li belediyenin üçkâğıtçılığı! AK Partili belediyeden yürütüp hibe etti

İsimleri sürekli yolsuzluklarla anılan CHP'li belediyelerden emsali görülmemiş bir hırsızlığa daha imza atıldı. AK Partili Sancaktepe Belediyesi'ne ait olan çöp konteynerleri, CHP'li Maltepe Belediyesi tarafından çalındı. Bununla da yetinmeyen belediye, konteynerleri Çankırı'ya hibe etti.

Depoda boyayıp yazıyı değiştirdiler

Bir gece ansızın ortadan kaybolan çöp konteynerlerinin akıbetini araştıran Sancaktepe Belediyesi çalışanları, ortadan kaybolan konteynerleri CHP'li Maltepe Belediyesi'ne ait Temizlik İşleri Şantiyesi’nde gördü.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Maltepe Belediyesi çalışanlarının çaldıkları konteynerleri bir depoda boyayarak üzerindeki Sancaktepe Belediyesi yazısını sildiği, yerine Maltepe Belediyesi yazdığı tespit edildi.

Kurban Bayramı’ndan 2 hafta önce gerçekleşen olayda, AK Partili Sancaktepe Belediyesi’ne ait mesire alanından 15 çöp konteyneri ortadan kayboldu.

Aynı tarihlerde Çankırı’nın bir ilçe belediyesinde bulunan hemşehri derneği yönetim kurulu üyeleri de Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

"10-15 konteyner bulun"

Ziyaret esnasında dernek yönetimi belediye başkanından ilçelerine gönderilmek üzere 50 adet çöp konteyneri istedi. İddialara göre 50 adet çöp konteynerinin fazla olduğunu söyleyen Ali Kılıç “size 15 adet konteyner gönderebilirim” dedi. Ali Kılıç’ın, “10-15 konteyner bulun” demesinin ardından belediye personeli de Sancaktepe Belediyesi’ne ait mesire alanından konteynerleri çaldı. Çalındıktan sonra boyanan ve üzerine Maltepe Belediyesi yazılan konteynerler Çankırı’daki bir ilçe belediyesine hibe edildi.

Üstelik çöp konteynerleri resmi işlerde kullanılması için alınan devletin kamyonu ile taşındığı ortaya çıktı. Bir gecede boyanan ve hırsızlığın yapıldığı 34 BBC 560 plakalı çift kabin kamyonla çöp konteynerleri Çankırı’nın bir ilçesine gönderildi.

Bu ilk değil

İddialara göre daha önce de Maltepe Belediyesi çalışanları Ataşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi’ne ait çöp konteynerlerini de çalarak Anadolu’daki ilçe ve belde belediyelerine hibe etti.

Suç duyurusunda bulunuldu

Hırsızlığı belgeleyen Sancaktepe Belediyesi adına avukat Aytül Akbaş Esener, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Belediye vekili Esener, TCK’nın 142’inci maddesi gereğince sorumluların 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Beylikdüzü Belediyesi de İBB yazısını kapatmıştı

Benzer bir olay da geçtiğimiz günlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki Beylikdüzü Belediyesi’nde yaşanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait ve üzerinde İBB yazan bank ve masalardaki yazılar silinerek yerine Beylikdüzü Belediyesi yazılı kağıtlar yapıştırılmıştı.