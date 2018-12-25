0553 313 94 23

İşte CHP'li belediyenin üçkâğıtçılığı! AK Partili belediyeden yürütüp hibe etti

Geçtiğimiz Kurban Bayramı'ndan iki hafta önce AK Partili Sancaktepe Belediyesi’ne ait mesire alanından 15 çöp konteyneri ortadan kayboldu. Akıbeti araştırılan konteynerler CHP'li Maltepe Belediyesi'ne ait Temizlik İşleri Şantiyesi’nde bulundu.

25 Aralık 2018 Salı 17:00
İşte CHP'li belediyenin üçkâğıtçılığı! AK Partili belediyeden yürütüp hibe etti

İsimleri sürekli yolsuzluklarla anılan CHP'li belediyelerden emsali görülmemiş bir hırsızlığa daha imza atıldı. AK Partili Sancaktepe Belediyesi'ne ait olan çöp konteynerleri, CHP'li Maltepe Belediyesi tarafından çalındı. Bununla da yetinmeyen belediye, konteynerleri Çankırı'ya hibe etti.

Depoda boyayıp yazıyı değiştirdiler

Bir gece ansızın ortadan kaybolan çöp konteynerlerinin akıbetini araştıran Sancaktepe Belediyesi çalışanları, ortadan kaybolan konteynerleri CHP'li Maltepe Belediyesi'ne ait Temizlik İşleri Şantiyesi’nde gördü.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Maltepe Belediyesi çalışanlarının çaldıkları konteynerleri bir depoda boyayarak üzerindeki Sancaktepe Belediyesi yazısını sildiği, yerine Maltepe Belediyesi yazdığı tespit edildi.

Kurban Bayramı’ndan 2 hafta önce gerçekleşen olayda, AK Partili Sancaktepe Belediyesi’ne ait mesire alanından 15 çöp konteyneri ortadan kayboldu.

Aynı tarihlerde Çankırı’nın bir ilçe belediyesinde bulunan hemşehri derneği yönetim kurulu üyeleri de Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

"10-15 konteyner bulun"

Ziyaret esnasında dernek yönetimi belediye başkanından ilçelerine gönderilmek üzere 50 adet çöp konteyneri istedi. İddialara göre 50 adet çöp konteynerinin fazla olduğunu söyleyen Ali Kılıçsize 15 adet konteyner gönderebilirim” dedi. Ali Kılıç’ın, “10-15 konteyner bulun” demesinin ardından belediye personeli de Sancaktepe Belediyesi’ne ait mesire alanından konteynerleri çaldı. Çalındıktan sonra boyanan ve üzerine Maltepe Belediyesi yazılan konteynerler Çankırı’daki bir ilçe belediyesine hibe edildi.

Üstelik çöp konteynerleri resmi işlerde kullanılması için alınan devletin kamyonu ile taşındığı ortaya çıktı. Bir gecede boyanan ve hırsızlığın yapıldığı 34 BBC 560 plakalı çift kabin kamyonla çöp konteynerleri Çankırı’nın bir ilçesine gönderildi.

Bu ilk değil

İddialara göre daha önce de Maltepe Belediyesi çalışanları Ataşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi’ne ait çöp konteynerlerini de çalarak Anadolu’daki ilçe ve belde belediyelerine hibe etti.

Suç duyurusunda bulunuldu

Hırsızlığı belgeleyen Sancaktepe Belediyesi adına avukat Aytül Akbaş Esener, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Belediye vekili Esener, TCK’nın 142’inci maddesi gereğince sorumluların 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Beylikdüzü Belediyesi de İBB yazısını kapatmıştı

Benzer bir olay da geçtiğimiz günlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki Beylikdüzü Belediyesi’nde yaşanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait ve üzerinde İBB yazan bank ve masalardaki yazılar silinerek yerine Beylikdüzü Belediyesi yazılı kağıtlar yapıştırılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:00
  1. Çankırı
  2. CHP'li belediyeler
  3. AK Partili Sancaktepe Belediyesi
  4. CHP'li Maltepe Belediyesi
  5. Sancaktepe Belediyesi
  6. Temizlik İşleri Şantiyesi
  7. CHP
  8. Kurban Bayramı
  9. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç
  10. Kadıköy Belediyesi
  11. Ataşehir Belediyesi
  12. Aytül Akbaş Esener
  13. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
  14. Beylikdüzü Belediyesi
  15. Ekrem İmamoğl
  16. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  17. çöp konteynerleri

YORUM YAZ

  • Karakter meselesiKarakter meselesi59 dk önce
    Evet bu İşler karakter meselesi. İçi boş Parti'nin icraatı olmaz. İcraatı yapandan çalar ki başarılı görünsün. K.karabulut da Davutoğlu nun merkez ülke projesini çalıp konuşmuştu.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e Halk TV şikayeti
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından..
  2. Eski Danıştay üyesine FETÖ'den 7,5 yıl..
  3. Yaşlı kadının şüpheli ölümüne 2 yıl..
  4. 2019 işsizlik maaşı ne kadar?
  5. FETÖ'nün hücre evleriden "F" serisi..
  6. İİT'den İslami Dayanışma Fonu'na..
  7. GÜNCELLEME - İstanbul'da taksilere..
  8. Düğmeye basıldı! 17 ilde dev operasyon
  9. Bilecik'te eğitime kar engeli
  10. Erzincan'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
  11. İlber Ortaylı'dan yeni 'cahil'..
  12. Trump'tan faiz açıklaması! 'Ekonomi..
  13. Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür için..
  14. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a hakaret..
  15. Kan donduran olay! 9 ay gizledi,..
  16. Yakalanacağını öğrenen terörist..
  17. Asgari ücret zam sonrası işsizlik..
  18. Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz Ankara'da
  19. Siirt'te terör suçundan aranan kişi..
  20. Afganistan tezkeresi TBMM Genel..
Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

Günün Karikatürü

25 Aralık 2018
Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?