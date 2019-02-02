İşte CHP'de PM'ye sunulacak isimler!

Bugün saat 11.00'de başlayan MYK toplantısı az önce sona erdi. Hürriyet'in haberine göre, İstanbul'un 5 ilçesiyle ilgili şu kararlar alındı:



* Şişli'de Sarıgül'ün karşısına eski SHP İlçe Başkanı Muammer Keskin



* Maltepe'de mevcut başkan Ali Kılıç



* Küçükçekmece Kemal Çebi



* Beyoğlu ÖDP'li Alper Taş



* Kadıköy Şerdil Odabaşı



* Adana - Seyhan Akif Kemal Akay



* İzmir - Buca Suat Nezir



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Silivri, Bodrum ve İzmir'in Bayraklı ilçesi için Parti Meclisi'nden yetki isteyecek.

"Ben olmayacaksam Muammer Keskin olsun"

İddiaya göre, dün genel merkeze gelen Hayri İnönü, parti yönetimine "Ben aday olmayacaksam Muammer Keskin olsun, kendisini desteklerim" dedi. Bunun üzerine konu Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) gündeme geldi ve Keskin'in aday gösterilmesinin Parti Meclisi'ne (PM) sunulmasına karar verildi.