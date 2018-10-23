İşte CHP zihniyeti! Önder Sav: Hacca gitme, bakarsın Muhammed seni orada bırakmaz

Hacca gidebilmek için yardım isteyen CHP'li bir vatandaşa eski CHP milletvekili Önder Sav, “Boşver Araplara para kaptırma. Bakarsın orada Muhammed bırakmaz seni, buraya göndermez.” ifadeleri sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. Bu paylaşım CHP'nin İslam'a bakış açısını ortaya koyuyor.