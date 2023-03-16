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Gündem İşte CHP zihniyeti! '35 yıldır bir şey yapmıyoruz oy veriyorlar'
Gündem

İşte CHP zihniyeti! '35 yıldır bir şey yapmıyoruz oy veriyorlar'

CHP zihniyetini istemeden katıldığı televizyon programında itiraf eden CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, '35 yıldır bir şey yapmadığımız halde bizi tercih ediyorlar.' dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 00:18:00 -

Ana muhalefet olmayı kendine şiar edinmiş CHP'nin bu zihniyeti CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl tarafından açıkça ilan edildi. Anıl, katıldığı yerel bir televizyon kanalının programında, “Halk memnun. 35 yıldır aynı şeyleri kataloğa koyuyoruz hiçbirini de yapmıyoruz halk yine bizi seçiyor” ifadelerini kullandı.

"Hiçbirini yapmıyoruz halk yine bizi seçiyor"

CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, katıldığı bir televizyon programında partisinin yönetim zihniyeti ve halka bakış açısına ilişkin itiraf niteliğinde sözler sarf etti. Nezih Anıl, 35 yıldır aynı şeyleri vizyon olarak açıkladıklarını ancak hiçbirini yapmadıklarını dile getirdi.

CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl katıldığı bir programda “35 yıldır halk memnun. Aynı şeyleri koyuyoruz, hiçbirini de yapmıyoruz ama halk memnun. Halk bizi seçiyor, yapmadan kazanıyoruz” dedi.

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