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Siyaset İşte CHP ve yardakçılarının hayalindeki rektör modeli
Siyaset

İşte CHP ve yardakçılarının hayalindeki rektör modeli

CHP, Boğaziçi'ndeki atamayı bahane ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zamana kadar atadığı bütün rektörleri hedef alarak büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 13:23:00 - 2021-01-07 13:32:32
İşte CHP ve yardakçılarının hayalindeki rektör modeli

CHP, Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör atamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından göreve getirilen tüm akademisyenleri hedef tahtasına oturttu. Gerekçe olarak da rektörlerin seçimle değil, atama ile belirlenmesi gösterildi. Ancak asıl rahatsızlık sebebi yasakçı ve vesayetçi anlayışa geçit verilmemesi oldu.

Çünkü görevi döneminde açıktan siyaset yapan, iktidara ayar veren rektör ve akademisyen CHP’de baş tacı edildi. 2004 yılında katsayı zulmünün kaldırılmasını engellemek için kampanya yürüten ODTÜ rektörünü cübbesiyle CHP Grup toplantısında konuşturan CHP, İstanbul Üniversitesi’ndeki ikna odalarının mimarı Nur Serter’i genel başkan yardımcılığına kadar terfi ettirdi. Yine sadece 2 oy aldığı halde rektör atanan, görevi boyunca da başörtülü öğrencilere hayatı dar eden Bahri Gökçebay aday, 28 Şubat’ın ünlü aktörü YÖK Başkanı Kemal Gürüz danışman yapıldı.

Kemal Gürüz: 28 Şubat sürecinde cuntacı askerlerden sonra belki de ön önemli o dönem YÖK Başkanlığı yapan Gürüz oldu. Üniversitelerdeki muhafazakâr insanların tasfiye edilmesine, İmam hatip okullarına getirilen katsayı uygulamasına ve başörtüsü yasağına öncelik etti. Konuşmalarında sık sık siyasi iktidara ayar verdi. Binlerce gencin eğitim almasına mani olan Gürüz daha sonra ödüllendirilerek CHP Genel Başkan danışmanı yapıldı.

Kaynak: Yenişafak

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