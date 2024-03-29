İşte CHP işte tek parti dönemi! Ramazan-ı Şerif’e ‘fahişenin kızı’ ile ihya!

“Devrim Yasalı” ile Türkiye’den İslam’ı silmeye çalışan ve seküler nesiller yetiştirmek için Allah demeyi bile yasaklatan CHP diktatöryasının yediği bir halt daha yıllar sonra ortaya çıktı.

1929 senesinde Milliyet’in yayınladığı bir haber, İslam karşıtı kemalist zorbalığın ulaştığı mide bulandırıcı boyutu gözler önüne serdi.

CHP Türkiye’sinde işletilen “Opera Sineması” isimli salonun, “Ramazan programları” kapsamında, “Fahişenin kızı” isimli filmi gösterime soktuğu belirlendi.

Ülkede uçacak kuşa bile karışan CHP’nin Türkiye’de oluşturduğu iklimin en net tezahürlerinden biri olan sinema filmi, “Bu akşam başlayacak olan birinci programda meşhur cihan artisti Greta Garbon’un son ve müstesna temsili Fahişenin Kızı, Lars Manson’un iştirakile… büyük aşk ve sergüzeşt filmi... Ayrıca iki kısımlık komedi Varyete Arnoldi Orkestrası , Opera Caz” gibi ifadelerle köpürtülerek övüldü, vatandaşın izlemesi için teşvik edildi.

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