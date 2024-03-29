  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Anmak yetmez özür dile Cumhuriyet! Bu haber mecbur kaldığınız bir eylem mi?

Sandık Müslümanı Ekrem, namaza davet eden müfettişi sürdü

SPK o kritik duyuruyu yaptı! Halka arz şartlarında değişiklik: İndirime gitti, yenilenebilir enerji detayı...

İşte böyle olur Milli Görüşçülük! Helal olsun Necmettin Aydın! Gerekirse ambulansla Cumhur İttifakı’na oyumu vermeye gideceğim

Kahramanlardan Özel'e: Zibidi arayan etrafına baksın

Antalya’yı savaş alanına çeviren onlarca şüpheli adliyede: Ele geçirilen silahlar “yok artık” dedirtti... Sanki savaşa gidiyorlar

“Zibidi” Şehit ailelerinin canını yaktı

CHP Eş Genel Başkanı, özüne döndü! Özel’den tek parti ağzı...

Paradan kule dikenlerden şehremini olmaz! CHP’liler yolsuzluk batağına saplandı

CHP’li Muhittin Böcek’in afişleri Cüneyt Özdemir’i çileden çıkarttı
Siyaset İşte CHP işte tek parti dönemi! Ramazan-ı Şerif’e ‘fahişenin kızı’ ile ihya!
Siyaset

İşte CHP işte tek parti dönemi! Ramazan-ı Şerif’e ‘fahişenin kızı’ ile ihya!

Yeniakit Publisher
2024-03-29 14:37:00 -
İşte CHP işte tek parti dönemi! Ramazan-ı Şerif’e ‘fahişenin kızı’ ile ihya!

1929’da tek parti yumruğu ile Türkiye’yi yöneten CHP’nin “Ramazan eğlencesi” adı altında “Fahişenin Kızı” isimli rezil filmi izlettirdiği ortaya çıktı.

“Devrim Yasalı” ile Türkiye’den İslam’ı silmeye çalışan ve seküler nesiller yetiştirmek için Allah demeyi bile yasaklatan CHP diktatöryasının yediği bir halt daha yıllar sonra ortaya çıktı.

1929 senesinde Milliyet’in yayınladığı bir haber, İslam karşıtı kemalist zorbalığın ulaştığı mide bulandırıcı boyutu gözler önüne serdi.

CHP Türkiye’sinde işletilen “Opera Sineması” isimli salonun, “Ramazan programları” kapsamında, “Fahişenin kızı” isimli filmi gösterime soktuğu belirlendi.

Ülkede uçacak kuşa bile karışan CHP’nin Türkiye’de oluşturduğu iklimin en net tezahürlerinden biri olan sinema filmi, “Bu akşam başlayacak olan birinci programda meşhur cihan artisti Greta Garbon’un son ve müstesna temsili Fahişenin Kızı, Lars Manson’un iştirakile… büyük aşk ve sergüzeşt filmi... Ayrıca iki kısımlık komedi Varyete Arnoldi Orkestrası , Opera Caz” gibi ifadelerle köpürtülerek övüldü, vatandaşın izlemesi için teşvik edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP zihniyeti bu olsa gerek! Murat Kurum’u desteklediği için eşini boşadı
CHP zihniyeti bu olsa gerek! Murat Kurum’u desteklediği için eşini boşadı

Sosyal Medya

CHP zihniyeti bu olsa gerek! Murat Kurum’u desteklediği için eşini boşadı

CHP'den PKK'ya rüşvet: DEM desteği için Kandil'e 100 milyon dolar aktarıldı!
CHP'den PKK'ya rüşvet: DEM desteği için Kandil'e 100 milyon dolar aktarıldı!

Gündem

CHP'den PKK'ya rüşvet: DEM desteği için Kandil'e 100 milyon dolar aktarıldı!

CHP’li Muhittin Böcek’in afişleri Cüneyt Özdemir’i çileden çıkarttı
CHP’li Muhittin Böcek’in afişleri Cüneyt Özdemir’i çileden çıkarttı

Siyaset

CHP’li Muhittin Böcek’in afişleri Cüneyt Özdemir’i çileden çıkarttı

Paradan kule dikenlerden şehremini olmaz! CHP’liler yolsuzluk batağına saplandı
Paradan kule dikenlerden şehremini olmaz! CHP’liler yolsuzluk batağına saplandı

Gündem

Paradan kule dikenlerden şehremini olmaz! CHP’liler yolsuzluk batağına saplandı

CHP Eş Genel Başkanı, özüne döndü! Özel’den tek parti ağzı...
CHP Eş Genel Başkanı, özüne döndü! Özel’den tek parti ağzı...

Gündem

CHP Eş Genel Başkanı, özüne döndü! Özel’den tek parti ağzı...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sıradan vatandaş

İşsiz kalanlar gibi eski defterleri açıp 1929 a mı gittiniz.dolar olmuş 33 hacılar!!!

Milan Gorun

Yani? Fahisenin kızı isminin ramazanla ne alakası var mesela? Ayıp mi fahise kelimesi? Ne saçma bir haber… sizin din sömürünüz, siyasi islamınız kadar hiçbirşey bu ülkeye zarar vermedi. Yıllar sonra anlayacaksınız. aa tepede ramazan diye yazıyor. bak onu görmemişim. kusura bakmayın
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23